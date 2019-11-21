Телефонное право. Что изменилось в судебной системе? - интервью с юристом

Таалайгуль Токтакунова - юрист. Она участвует со стороны защиты на процессе по делу Омурбека Текебаева и Душонкула Чотонова. За годы пока тянется это дело (с февраля 2017 года) Токтакунова не раз сталкивалась с нелогичностью судейских решений и до сих пор не всегда понимает логику отечественной Фемиды. В интервью VB.KG она рассказала, чем удивляют суды Кыргызстана и какие изменения произошли в судебной системе за последние пару лет. (Спойлер: Никаких)

- С точки зрения обывателя кажется, что в судебной системе происходят какие-то серьезные изменения к лучшему: кого-то отпустили, по некоторым делам назначены пересмотры. Но, пересмотр дела совсем не означает, что судья был не прав и вынес несправедливое решение. Пересмотр дела - назначают, когда появляется важная информация, о которой не знали суд и стороны процесса во время рассмотрения дела. И все. Заметьте, ни одного судью не наказали за то, что они исполняли поручения или приказы. Никто и никогда из них открыто не признавался, что на них давили, что они ждали звонка и приказов сверху. Что изменилось сейчас? Ничего не изменилось. Если раньше дело Текебаева рассматривали по пять раз в неделю, то сегодня такие же молниеносные решения выносят по другим делам, - говорит Таалайгуль Токтакунова.

Сегодня дело Текебаева и Чотонова вновь рассматривают в Первомайском суде Бишкека. По словам Токтакуновой, процесс проходит "нормально", но не логично.

- Процесс идет так как он и должен идти: заседания назначают максимум по два раза в месяц. Это меня не удивляет как юриста, но удивляет как гражданина. При первом рассмотрении дела суд заседал пять раз в неделю, с утра и до позднего вечера. Нет, с юридической точки зрения это не нарушение закона, но очевидная спешка. Ведь приходилось откладывать все остальные дела. Сейчас, когда процесс идет в нормальном темпе, ведь у судьи есть и другие дела, это выглядит нелогично, - считает Таалайгуль Токтокунова.

В практике юриста есть и другой пример удивительной непоследовательности наших судов. После начала уголовного дела над Текебаевым, на Таалайгуль Токтакунову и еще одного юриста Каната Азиза генеральный прокурор Индира Джолдубаева подала иск в суд о защите чести и достоинства тогда еще президента Алмазбека Атамбаева. Иск рассматривал Октябрьский районный суд Бишкека. По требованию прокуратуры он наложил арест на имущество и счета адвокатов и даже запретил им покидать республику.

- Параллельно с этим процессом начался еще один. Депутаты Текебаев, Шыкмаматов и Салянова (фракция "Ата-Мекен") подали такой же иск о защите чести и достоинства на экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и руководителя отдела аппарата президента Алмаза Усенова. На этом процессе в Первомайском суде я была представителем депутатов. И по аналогии со своим делом подала ходатайство о наложении ареста на имущество Сегизбаева и Усенова. Суд мне отказал, объяснив, что дело не является имущественным, поэтому арест накладывать нельзя. Я с этим решением согласилась, и уверенная в своей правоте подала жалобу в городской суд на решение Октябрьского суда, где я являлась ответчиком. Суд признал решение о наложении ареста на мое имущество законным. Тогда я подаю вторую жалобу в Городской суд на решение Первомайского суда и прошу все-таки наложить арест на имущество Сегизбаева и Усенова, но опять получаю отказ. В итоге у меня на руках остались два противоположенных решения, принятым одним и тем же судом по аналогичным делам. И таких примеров миллионы. Думаете кто-то с этим разбирается? Нет. Более того все старые судьи по-прежнему работают, все прокуроры тоже работают, законы тоже остались теми же, - рассказывает Токтакунова.

Однако, она уверена, что такая ситуация в судебной системе рано или поздно изменится и Кыргызстан станет правовым государством не на словах, а на деле.

- Разве кто-нибудь мог подумать, что Алмазбек Атамбаев окажется в СИЗО? Находясь там он стал говорить, что в стране нет законности, но штука в том, что ничего кроме его местонахождения не изменилось. В системе работают те же самые люди, о которых он говорил, что они кристально чистые и действуют исключительно в рамках закона. Если закона нет сейчас, то его не было и раньше. А вот объективную оценку сегодняшним реалиям мы сможем дать только в будущем. Как бы не старались сейчас, но оценка будет субъективной. И тем не менее это повод задуматься людям, кто сейчас у власти. Если они этого не поймут, придут третьи и четвертые, но рано или поздно мы придем к правовому государству - заключила юрист.