Депутаты, связанные с Саймаити, будут изучать обстоятельства его убийства

В Жогорку Кенеше создана комиссия по изучению ситуации, связанной с убийством бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В состав депутатской комиссии вошли депутаты, чьи имена упоминаются в связи с деятельностью Саймаити в Кыргызстане (В Жогорку Кенеше Саймаити называют "китайским бизнесменом", хотя свой бизнес он вел в Кыргызстане) - Алтынбек Сулайманов и Искендер Матраимов.

Депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за следующий состав комиссии:

- от фракции СДПК Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Джураев, Аалы Карашев, Искендер Матраимов;

- от фракции "Республика - Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев, Талант Мамытов, Закир Шарапов;

- от фракции "Кыргызстан" Данияр Толонов, Алмазбек Эргешов;

- от фракции "Онугуу-Прогресс" Тынчтык Шайназаров;

- от фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов;

- от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

Предложенный фракциями список поддержали 106 депутатов парламента.

Напомним, Айеркена Саймаити застрелили в одном из кафе Стамбула 10 ноября