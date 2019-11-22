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Депутаты, связанные с Саймаити, будут изучать обстоятельства его убийства

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- Екатерина Улитина
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В Жогорку Кенеше создана комиссия по изучению ситуации, связанной с убийством бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

В состав депутатской комиссии вошли депутаты, чьи имена упоминаются в связи с деятельностью Саймаити в Кыргызстане (В Жогорку Кенеше Саймаити называют "китайским бизнесменом", хотя свой бизнес он вел в Кыргызстане) - Алтынбек Сулайманов и Искендер Матраимов.

Депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за следующий состав комиссии:

- от фракции СДПК Омурбек Бакиров, Сайдолимжон Джураев, Аалы Карашев, Искендер Матраимов;

- от фракции "Республика - Ата-Журт" Мирлан Жеенчороев, Талант Мамытов, Закир Шарапов;

- от фракции "Кыргызстан" Данияр Толонов, Алмазбек Эргешов;

- от фракции "Онугуу-Прогресс" Тынчтык Шайназаров;

- от фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов;

- от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.

Предложенный фракциями список поддержали 106 депутатов парламента.

Напомним, Айеркена Саймаити застрелили в одном из кафе Стамбула 10 ноября


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URL: https://www.vb.kg/383459
Теги:
Аалы Карашев, Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов, Мирлан Бакиров, Талант Мамытов, Мирлан Жеенчороев, Искендер Матраимов, Кыргызстан
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Комментарии
Миртилек
22.11.2019, 10:01

Надеюсь их выводы приведут к Атамбаеву который уверен заказал этого мошенника Саймаити. 

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гость
22.11.2019, 10:18

Джураев еще тот, создал анклав под названием Уч-Коргон, оттуда просто выдавливает титульную нацию, хотя понятие титульная нация у нас давно поменялось, клоуны 

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