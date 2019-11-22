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Главу финпола уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов

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- Екатерина Улитина
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Главу ГСБЭП Бакира Таирова уличили в связях с компаниями Хабибулы Абдукадыра. Данные содержатся в журналистском расследовании Kloop.kg, радио "Азаттык" и ОССRP.

Журналисты, благодаря документам, которые успел передать Айеркен Саймаити перед своим убийством, смогли доказать существование подпольной сети по получению и отмыванию незаконных доходов. Во главе группы компаний, участвующих в схеме стоял гражданин КНР, этнический уйгур Хабибула Абдукадыр.

"Несколько родственников Бакира Таирова, главы финансовой полиции, имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Абдукадыра. Брат Таирова Искендер - бизнес-партнер компаний AKA Petroleum и Biznisnur. Вместе они основали "Терексай Жаштары" - компанию, которая в 2014 году приобрела в Кыргызстане месторождение сурьмы за 4,5 млн долларов.

После того, как Искендер погиб в 2016 году в автокатастрофе, его долю в компании унаследовала его жена Чолпон Эльмуратова.

Кроме этого, глава "Терексай Жаштары" Токтосун Туманбаев женат на младшей сестре Бакира Таирова.

Таиров подтвердил в интервью все эти связи, но заявил, что он ничего не знает о бизнесе своих родственников и опроверг возможность того, что это могло повлиять на ход расследования", - пишет в своем расследовании Kloop.kg.

Ранее стало известно, что финразведка дважды в 2014 и в 2016 годах предупреждала МВД и финпол о возможном отмывании денег через компании Айеркена Саймаити. Однако, никто на эти сообщения не отреагировал. Проверка началась только после публикации первого расследования радио "Азаттык", по поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Проводит ее ГСБЭП. До сих пор результатов проверки нет.

Напомним, Айеркен Саймаити передал журналистам документы и рассказал, что годами помогал отмывать деньги семье Абдукадыра. В 2017 году она поссорились и Саймаити вынужден был бежать из Кыргызстана. 10 ноября 2017 года он был убит в Стамбуле.


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URL: https://www.vb.kg/383465
Теги:
СМИ, ГСБЭП, Кыргызстан, расследование
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Комментарии
Зоотехник
22.11.2019, 13:35

Мырки уже захватили всю власть в стране, везде позасовывали своих родственников, и с наглой рожей говорят что не воруют

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