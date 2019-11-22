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Убийство Саймаити: "Заинтересованных" депутатов попросят выйти из комиссии

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- Оксана Гут
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Мирлан Жеенчороев считает, что Генпрокуратура должна начать досудебное производство по фактам, озвученным в журналистском расследовании "Азаттык", Kloop и ОССRP

Прежде чем приступить к изучению обстоятельств смерти бизнесмена Айеркена Саймаити мы должны попросить некоторых коллег выйти из состава комиссии. Об этом в разговоре с VB.KG сказал депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика-Ата Журт", член депутатской комиссии Мирлан Жеенчороев.

- Депутаты, имеющие конфликт интересов, чтобы решение комиссии было объективным, должны выйти из ее состава, - отметил нардеп.

Таких "заинтересованных" депутатов, по мнению Жеенчороева, сразу несколько. В том числе не только Искендер Матраимов – брат Раима и Руслана Матраимова, чьи имена фигурируют в журналистском расследовании о выводе 700 млн долларов из Кыргызстана, и Алтынбек Сулайманов, который по некоторой информации был связан с убитым Айеркеном Саймаити, но и другие.

Парламентарий также считает, что Генеральная прокуратура должна отреагировать на расследование "Азаттык", Kloop и ОССRP, как на сообщение о преступлении, т.е. начать досудебное производство.

- Эти факты, опубликованные в журналистском расследовании, наносят не только экономический ущерб стране, но и деловой репутации в рамках ЕАЭС. Они требуют официального расследования, Генпрокуратура должна дать распоряжение соответствующим органам. А "Азаттык", Kloop должны предоставить следствию все имеющиеся у них материалы, - говорит Жеенчороев.

Кроме того, депутат, как, впрочем, и общественность, ждет реакции и со стороны президента, и премьер-министра.

- Все руководители госструктур, занимающихся вопросами финансовой безопасности, должны подать в отставку. Если правительство не примет такое решение, то мы должны ставить вопрос об отставки всего правительства, - заявил он.

Что касается депутатской комиссии, то дата ее первого заседания пока еще даже не назначена.


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URL: https://www.vb.kg/383470
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Генеральная прокуратура, СМИ, коррупция, Мирлан Жеенчороев, Искендер Матраимов, Кыргызстан, деньги, Раимбек Матраимов, Жогорку Кенеш
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