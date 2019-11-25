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Вывод $700 млн и убийство Саймаити: Расследование поручено ГКНБ

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- Оксана Гут
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Расследование по выведению 700 млн долларов из Кыргызстана поручено следственным органам ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 ноября Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП было зарегистрировано досудебное производство по материалам журналистского расследования "Азаттыка", ОССRP и Kloop: беседа с Саймаити и его связи с Матраимовым", по ст.39 и ст.130 ч.1 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

Основанием для регистрации указанной публикации и начала досудебного производства явились данные, свидетельствующие о неоднократных угрозах убийством, поступавших в адрес Айеркена Саймаити, в связи с чем последний был вынужден бежать в Турецкую Республику.

24 ноября организация досудебного производства поручена ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики и в тот же день была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП Кыргызской Республики.

К настоящему времени начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. В целях всестороннего и объективного расследования будут проведены необходимые следственные действия с участием всех лиц, обладающих какой-либо информацией по указанному факту и фигурирующих в публикации "Азаттыка", ОССRP и Kloop.


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URL: https://www.vb.kg/383502
Теги:
ГКНБ, СМИ, контрабанда, убийство, Кыргызстан, деньги, Раимбек Матраимов, расследование
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Комментарии
Расул
25.11.2019, 10:32

Уверен на 100 % что замешан Атамбаев и его свора во главе с Хабибуллой и Раимом Матраимовым. Думаю они скора ответят и получат по заслугам. 

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барон
25.11.2019, 10:32

уверен они будут учитывать все факты, и новые вылезут наружу, участие в этой огромной коррупционной системе, уверен фамилия аша там засветится кроме раима и хабибуллы

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