Вывод $700 млн и убийство Саймаити: Расследование поручено ГКНБ

Расследование по выведению 700 млн долларов из Кыргызстана поручено следственным органам ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 ноября Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП было зарегистрировано досудебное производство по материалам журналистского расследования "Азаттыка", ОССRP и Kloop: беседа с Саймаити и его связи с Матраимовым", по ст.39 и ст.130 ч.1 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

Основанием для регистрации указанной публикации и начала досудебного производства явились данные, свидетельствующие о неоднократных угрозах убийством, поступавших в адрес Айеркена Саймаити, в связи с чем последний был вынужден бежать в Турецкую Республику.

24 ноября организация досудебного производства поручена ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики и в тот же день была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП Кыргызской Республики.

К настоящему времени начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. В целях всестороннего и объективного расследования будут проведены необходимые следственные действия с участием всех лиц, обладающих какой-либо информацией по указанному факту и фигурирующих в публикации "Азаттыка", ОССRP и Kloop.