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На военную базу "Кант" доставили мощи святого Николая Чудотворца (фото)

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- Виктор Мурзов
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Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца привезли в войсковой православный храм Александра Невского вчера вечером. После того, как помощник командира части по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин провел благодарственный молебен, православные военнослужащие, члены их семей и гражданские работники гарнизона приложились к святыням и попросили об исцелении и решении наболевших проблем. В этом храме мощи находились в течение суток.

Примечательно, что мощи святого постоянно хранятся тоже в храме святого благоверного князя Александра Невского, но только в российском городе Пскове. По церквям Кыргызстана ковчег возят уже примерно месяц. В середине декабря его привезут в Свято-Воскресенский кафедральный собор города Бишкека, где частица святых мощей будет отныне храниться постоянно.

- Желанием православных и усердием епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила и иерея Евгения Циклаури, до недавних пор руководившего военным отделом епархии, мощи были доставлены в Кыргызстан с целью укрепить верующих людей и получить здравие всем, кто обращается к святителю Николаю Чудотворцу, - отметил иерей Александр Аношкин.

Кстати, в гарнизонном храме постоянно хранятся частицы мощей святого князя Александра Невского, святых Кирилла и Мефодия, великомученицы Варвары, святителя Луки и великомученика Дмитрия Солунского.

Святой Николай, живший в 3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель считается покровителем путешественников, мореплавателей, купцов и детей, но к нему обращаются с житейскими проблемами абсолютно все. Николая Угодника считают лучшим помощником, источником духовной поддержки, заступником и спасителем от несправедливости.


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URL: https://www.vb.kg/383568
Теги:
Кант, авиабаза, религия, Кыргызстан, Христианство
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