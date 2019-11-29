Два миллиона дедушки Асека

97–летний ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов передал нуждающимся и малоимущим бишкекчанам 360 тысяч сомов и достиг своей цели в благотворительности - за несколько лет в общей сумме передал людям ровно два миллиона сомов. А сколько теплых слов, напутствий и пожеланий подарил - не счесть. А они тоже многого стоят.

Состоялось мероприятие в зале Национального центра детства и юношества "Сейтек".

Приглашенные горожане, а среди них в основном старики и дети, собрались задолго до начала благотворительного действа. Всем интересно было узнать, увидеть человека, который решил их поддержать и выделить столько денег. Они спрашивали друг у друга: кто же даритель? А узнав, что это дедушка–ветеран, удивлялись, подходили к нему поздороваться и пожать руку в знак благодарности.

Мало кто знает, но ветеран всю жизнь после войны ходит с помощью протеза. В августе этого года Асек–ата упал и сломал здоровую ногу, пришлось делать операцию. Большую часть времени он проводит теперь дома. На этот раз собрал все силы и пришел.

- Мне трудно ходить, но я знал, что вы будете ждать, и не смог не прийти, - сказал со сцены Асек Урманбетов.

Для собравшихся организовали концерт с песнями и танцами. Об этом ветеран позаботился, решил подарить горожанам хорошее настроение и позитивные эмоции. И люди так были рады, что никто из зала не ушел. В перерывах между творческими номерами к микрофону подходили выступающие, говорили, как много один человек делает для всего народа. И дело даже не в суммах, которые он передает, а в примере и стойкости духа, в его добрых намерениях и бескорыстии. Ведь дед живет в однокомнатной квартире в микрорайоне и даже не пытается скопить деньги на свои нужды. Он уверен: все, что ему необходимо, уже есть, а тем, кому помогает, - каждая копейка в радость. Так пусть же люди улыбнутся.

Он до сих пор пишет прозу и стихи, делится в них своими воспоминаниями и размышлениями. Сейчас, когда глаза уже видят не так ясно, он черным маркером выводит крупные слова на листе, а внуки потом набирают их на компьютере.

Когда мероприятие закончилось, на сцену позвали детей из зала, Асек Урманбетов раздал деньги малышам. Ну а остальным собранные средства распределили по пяти районам - четырем столичным и Аламудунскому. Средства в конце мероприятия отдали сотрудникам управлениях соцзащиты, а те сразу же их раздали нуждающимся. Одна женщина подошла к Урманбетову, чтобы пожать ему руку: "Спасибо за все, что вы делаете!". А другая протянула ему ребенка: "Поцелуйте моего сына, пусть он вырастет таким же, как вы, ата".

Асек Урманбетович с удовольствием общался с ребятней, гладил их по головкам, целовал, держал за ручки. И дети с интересом тянулись к дедушке и не хотели от него уходить. А есть такая примета: от доброго человека ребенка не оттянешь.

Насилу ребятишек увели со сцены. А затем подошла очередь родственников Урманбетова. Многие приехали издалека, с цветами. У Асека–аты феноменальная память, он каждого узнал и каждому сказал что–то теплое и доброе. Внучка Айгуль рассказала, что детей у Асека–аты пятеро, а вот внуков, правнуков и праправнуков столько, что они со счета сбились. Больше пятидесяти! И для всех глава семьи - гордость и пример для подражания. У Урманбетова много планов на следующий год, он намерен помочь еще и нашим спортсменам деньгами и недостающим инвентарем.