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КР и РК будут сотрудничать в борьбе с экономическими преступлениями

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- Оксана Гут
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27 ноября 2019 года в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику состоялось подписание Соглашения "О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики" между Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (далее ГСБЭП) и Министерством финансов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

Соглашение подписано со стороны Кыргызской Республики председателем ГСБЭП – Бакиром Таировым, со стороны Республики Казахстан

первым заместителем премьер-министра, Министром финансов РК Алиханом Смаиловым.

Данное Соглашение даёт новые возможности для двустороннего взаимодействия Кыргызской Республики и Республики Казахстан в сфере сотрудничества в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, усилит информационный обмен между ГСБЭП и Министерством

финансов Республики Казахстан, придаст позитивный импульс работе обоих ведомств по обеспечению экономической безопасности, обеспечит защиту интересов предпринимателей как, Кыргызской Республики, так и Республики Казахстан, а также будет способствовать созданию

благоприятной инвестиционной среды.


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URL: https://www.vb.kg/383645
Теги:
Казахстан, ГСБЭП, сотрудничество, Кыргызстан, МВД
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