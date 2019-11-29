Дело Батукаева. Алмазбека Атамбаева силой доставили в суд?

В Бишкеке проходит слушание дела, где главным обвиняемым является экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Процесс рассматривают в закрытом режиме в Первомайском районном суде Бишкека.

Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева подтвердила VB.KG, что на процессе присутствует Алмазбек Атамбаев, который ранее в знак протеста отказывался от участия в судебных заседаниях.

Мы не знаем добровольно он приехал в суд или его доставили силой. Позже адвокаты дадут комментарий по этому поводу. Сейчас они находятся на заседании, - прокомментировала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, Алмазбек Атамбаев, экс-генеральный прокурор Индира Джолдубаева, бывший глава центра гематологии Абдухалим Раимжанов и Экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев обвиняются в планировании и реализации операции по освобождению и вывозу из страны криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

По этому делу проходят еще 15 человек, один из них уехал из Кыргызстана и его местоположение неизвестно, 14 бывших чиновников, медиков и прокуроров заключили сделку со следствием.