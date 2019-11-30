Бельянинов: Инвестиционный портфель ЕАБР составил около 4 млрд долларов

Углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза, преодоление существующих на этом пути барьеров, выработка новых совместных проектов стали главными темами 14-й международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", которая состоялась 29 ноября в Москве. Как и прежде, ее организатором выступил Евразийский банк развития. А участниками стали руководители министерств и ведомств, деловых и научных кругов стран ЕАЭС и ЕАБР (в обоих международных объединениях представлен и Кыргызстан), других государств, представители международных финансовых структур, эксперты и общественные деятели.

Как отмечалось, за минувшие годы этот форум, проводимый с 2008 года, стал авторитетной площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам кооперации и координации усилий, цель которых - содействие конкурентоспособному и стрессоустойчивому развитию стран ЕАБР и евразийского пространства в целом.

"В мире много подобных конференций, в которых говорят одно через год другое, полярные точки зрения. И, наверное, обывателю сложно понять, что на самом деле происходит. Мы постарались сделать таким образом, чтобы обеспечить преемственность наших конференций", - заявил, открывая форум, председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов. Он отметил, что нынешняя конференция собрала беспрецедентное количество участников – свыше 600 человек. Их вниманию была предложена чрезвычайно обширная повестка, включающая проблемы развития предпринимательства и промкооперации, малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата, экспорта национальной и совместно произведенной продукции, реализации проектов возобновляемых источников энергии и зеленой экономики, гуманитарные аспекты интеграции и многое другое.

Своими мыслями и предложениями по этому поводу поделились, помимо самого Бельянинова, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, статс-секретарь Министерства финансов РФ Юрий Зубарев, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, судья Суда ЕАЭС Константин Чайка, член Коллегии (министр) ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, советник президента Кыргызстана Олег Панкратов и другие.

Актуальные задачи обсуждались как на пленарных заседаниях, посвященных вызовам и возможностям интеграции на евразийском пространстве, ее инструментам и целевым эффектам, так и в рамках пяти различных секций. Подтверждением тому, что идея такой интеграции приобретает все большую популярность в мире, стали сообщения заместителя премьер-министра Венгрии Михая Варги и советника президента Молдовы Елены Гореловой о том, что руководство их стран приняло решение присоединиться к Евразийскому банку развития.

Вместе с тем, как отмечали многие спикеры, интеграционный потенциал Евразийского экономического союза используется еще далеко не в полную меру. По общему мнению, странам-союзницам необходим рывок на этом направлении, выход на новые, масштабные проекты, формирование евразийских брендов, решение других назревших задач.

Готовность активно содействовать таким процессам подтвердили и в руководстве ЕАБР. По словам Андрея Бельянинова, текущий инвестиционный портфель банка в этом году составил около 4 миллиардов долларов. В него входят почти 100 инвестпроектов в шести государствах-участниках банка – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. А общая сумма инвестиций ЕАБР в экономики этих стран достигла уже почти 9 миллиардов долларов - это, в том числе, проекты по развитию энергетики, преимущественно зеленой, развитие транспорта и инфраструктуры.