Митинг в Бишкеке. Вместо обонщиц - высоколобые

Атикоррупционная кампания, прошедшая в начале недели в Бишкеке, доказала, что акции протеста в нашей стране могут быть цивилизованными.

Митинг, который мы заслужили

Напомним, 21 ноября было опубликовано расследование "Азаттыка", OCCRP и Kloop о коррупции на кыргызской таможне, которая была частью деятельности уйгурского мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В расследовании утверждалось, что Айеркен Саймаити отмыл 700 миллионов долларов через Кыргызстан при содействии бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Интернет–сообщество Кыргызстана отреагировало на эту публикацию остро, потребовав реакции от властей. Аппарат президента прокомментировал, что никаких общих дел у президента и миллионера Хабибулы Абдукадыра не было. 25 ноября гражданское общество провело в Бишкеке мирную акцию против коррупции.

В каком–то смысле эта акция стала откровением. Прежде всего потому, что она показала, что среднестатистический портрет протестующих в Кыргызстане сильно изменился. Вместо представительниц ОБОНа и спортивного вида гопников на площадь Ала–Тоо пришли неагрессивные люди с умными глазами. Они провели реально мирный митинг, после которого на площади не осталось даже мусора. Хотя во время акции участникам были розданы бумажные квадратики, которые символизировали желтую карточку (предупреждение, как в футболе) для действующей власти.

Другим отличительным признаком прошедшей акции протеста стал способ ее организации и проведения. Народ собирали в социальных сетях и мессенджерах - Facebook, WhatsApp, Telegram, призывая выразить гражданскую позицию. Никто не обещал халявных бутербродов, алкоголя или плату за участие. Эдакий звоночек для политиков–староверов, привыкших собирать толпы за еду и деньги: господа, в Кыргызстане выросло новое поколение избирателей, которое (хочется верить) не поведется на дешевые трюки.

По разным оценкам, участие в акции приняли около тысячи человек. Однако на самом деле масштабы этого мероприятия намного больше. У каждого из участников был сотовый телефон. Почти все делились в социальных сетях фото и видео, вели прямые эфиры. Информационные последствия этой акции протеста до сих пор расходятся по Интернету как круги по воде. Причем затрагивают они в первую очередь молодое и активное население страны.

Отличительной чертой протеста стало и то, что он прошел почти без политиков, падких до бесплатного хайпа. Депутаты ЖК остались за рамками этого события. За исключением эсдэка Дастана Бекешева, который на своей странице в соцсети написал, что примет участие в таком митинге и что придет поддержать президента, который намерен бороться с коррупцией.

Равнодушие других народных избранников, с одной стороны, конечно, удивляет. Скоро выборы в парламент, и большинство из них, наоборот, старается не упустить даже малейшего шанса засветиться на публике. К примеру, на митинг в поддержку Текебаева пришли не только члены фракции "Ата Мекен", но и другие депутаты. А тут никого.

С другой стороны, объяснить сдержанность депутатов можно. Скандировать вместе с молодежью главную кричалку акции - "Раим камалсын!" ("Посадите Раима!") - значило бы противопоставить себя одному из влиятельнейших кланов республики. Не каждый на такое решится.

К тому же некоторые депутаты, если верить лидеру парламентской фракции "Онугуу–Прогресс", в долгу перед Раимом–миллионом.

- Что, у нас нет больше проблем в стране? В 2015 году многие из присутствующих стали депутатами благодаря одному человеку, которого сегодня обвиняют во всей контрабанде. Вы сегодня сидите такие крутые и говорите плохое об этом человеке, - заявил парламентарий в среду на пленарном заседании в ЖК. - В то время что, только один человек занимался контрабандой? В то время Кулматов был председателем Таможенной службы. Ведь эта проблема появилась не сегодня. Мошенник Саймаити выступил, и тут такой скандал. Кто он такой вообще?!

По следам фотофейков

После митинга многие задались вопросом: кто его организовал? Наверное, если бы акция была малочисленной, то никого бы и не интересовало, кто стал ее инициатором - сколько их проходит возле "Белого дома".

А так народ задумался. Появилась первая и на сегодня основная версия - "третьи силы", которые все время как–то пакостят нашему родному государству. Главное доказательство - тот факт, что резонансное расследование, вызвавшее такую реакцию, провели СМИ, финансируемые западными донорами ("Азаттык" так и вовсе существует за счет денег американских налогоплательщиков).

Некоторые пошли дальше и связали "третьи силы", пытающиеся дестабилизировать обстановку в КР, с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, который сейчас много читает и занимается спортом в СИЗО ГКНБ. Дескать, он как–то повлиял на прозападные издания и в итоге они выдали расследование, компрометирующее в глазах широкой общественности руководство страны.

Однако выяснилось, что скандал с контрабандой, возможно, напрямую коснется и экса.

В социальных сетях распространили фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его супруги Раисы Атамбаевой с Хабибулой Абдукадыром, предпринимателем, чье имя упоминается в том самом журналистском расследовании.

Указывалось, что 55–летний Хабибула Абдукадыр, уроженец Китая, управлял подпольной сетью, которая позволяла перевозить незадекларированные и ненадлежащим образом оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше - на рынки Центральной Азии и России.

Его имя оставалось практически неизвестным до 2018 года, когда одна из его компаний договорилась с кыргызскими властями реализовать проект "Умный город" в Бишкеке. Проект в итоге раскритиковали и отменили. Журналисты изучили документальные следы, связанные с бизнесом Абдукадыра в разных частях света, и обнаружили целую россыпь компаний, из–за чего возникло еще больше вопросов, чем ответов.

Общественный активист Эдиль Байсалов, который сейчас занимает пост посла Кыргызстана в Великобритании, в свое время опубликовал расследование под названием "Одиннадцать друзей Атамбаева", в котором также упоминалось имя Хабибулы Абдукадыра.

Фотография, судя по интерьеру, сделана в частном доме. Но конкретно где и когда, пока неизвестно. По предварительным данным, до 2010 года.

Этот снимок вызвал бурное обсуждение взаимоотношений между Алмазбеком Атамбаевым и Хабибулой Абдукадыром. Даже предложено было расследовать, на какие средства Атамбаев строил особняки в Кой–Таше и госрезиденции "Ала–Арча", а также мечеть в Бишкеке.

Сторонники Атамбаева опровергают какие–либо связи между Атамбаевым и Хабибулой Абдукадыром, а фото называют фейком. Отдельные интернет–пользователи согласны с этим. В качестве аргументов приводят то, что Атамбаев на снимке полнее, чем обычно, шея у него тоньше, видна ретушь.

Журналисты factcheck.kg сделали анализ фотографии на предмет подлинности. Они отметили, что "очень часто фотофейки содержат элементы, по которым можно сделать вывод о монтаже: артефакты, склейки, несоответствие теней, разная степень размытости элементов". После проверки фотографии был сделан вывод: основные методы анализа фото не выявили элементов монтажа.

Полной ясности насчет того, настоящая это фотография или она создана с помощью фотошопа, пока нет. Никто из изображенных людей никак не прокомментировал ситуацию. Зампредседателя СДПК и советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила СМИ, что они сейчас занимаются поисками оригинала снимка. После чего дадут комментарий.

Вообще неделя была богата на снимки с Хабибулой Абдукадыром. Еще одним поводом для оживленных интернет–дискуссий стал снимок с церемонии инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова в 2017 году, где также был изображен Абдукадыр, в считанные дни ставший знаменитостью (пусть и в негативном смысле) в нашей стране.

Пресс–секретарь главы государства Толгонай Стамалиева объяснила это тем, что всеми организационными вопросами, в том числе приглашением и рассадкой гостей, занимался аппарат тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. В то время аппаратом президента руководил Фарид Ниязов. Однако адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев опроверг информацию о том, что у бывшего президента были тесные связи с Хабибулой Абдукадыром.

Автор: Анвар Ажиев