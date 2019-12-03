Депутата Торокулова допрашивали по делу Саймаити более четырех часов

Накануне, 2 декабря, депутат Дуйшен Торокулов был приглашен в ГКНБ для дачи показаний по делу о покушении на убийство Айеркена Саймаити.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что допрос закончился примерно в 18.30, после чего Торокулов покинул здание Комитета нацбезопасности. Допрос продолжался с двух часов дня.

Напомним, Айеркен Саймаити бизнесмен, который признался журналистам, что помогал выводить из Кыргызстана крупные суммы денег, полученные от контрабанды. Также он заявил, что в 2017 году на его жизнь было совершено покушение, после чего он был вынужден покинуть Кыргызстан. 10 ноября 2019 года Саймаити был застрелен в одном из кафе Стамбула. Депутат Дуйшен Торокулов один из многих людей, кто был знаком с Саймаити во время его прибывания в Кыргызстане. Их знакомство подтверждают общие фотографии.

В настоящее время расследованием дела занимается межведомственная группа. В ГКНБ допрашивают журналистов, которые общались с Саймаита, депутатов, премьер-министра и других лиц, которые могут иметь отношения к Саймаити и выводу денег из страны.