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Цензура. В музее ИЗО запретили показывать боксерскую грушу с женской грудью

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- Екатерина Улитина
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Под влиянием чиновников из Министерства культуры, информации и туризма из экспозиции феминнале в Бишкеке был удален экспонат, выполненный в виде боксерской груши с женской грудью.

Автором этой работы является художница Зоя Фалькова из Казахстана. В своей работе она раскрывает проблему насилия над женщинами и показывает, что женское тело часто заменяет боксерскую грушу, на которой вымещают злость и агрессию.

В Министерстве культуре прокомментировали, что экспонат был удален из экспозиции согласно решению специально созданной комиссии. По решению этой же комиссии, выставки лишилась еще четырех экспонатов. В том числе под запрет попали медиа-арт-проект "Идеальный пейзаж". Авторы проекта собирают анонимные истории женщин об их опыте аборта. А также серия работ, выполненных в виде предметов нижнего белья с надписями "Право на развод", "Право на однополые браки".

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась первая феминнале современного искусства "Кормилица". Консервативная часть общества [urlhttps://www.vb.kg/doc/383690_skandal_na_feminale:_minkyltyry_protiv_defile_obnajennyh_devyshek.html]раскритиковала[/url] выставку из-за перфоманса с обнаженной женщиной. Министерство культуры назвало экспозицию "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея ИЗО Мира Джангарачева после начавшегося скандала написала заявление об увольнении. Министр культуры Азамат Жаманкулов подписал его.


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URL: https://www.vb.kg/383734
Теги:
искусство, музей, права человека, художник, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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