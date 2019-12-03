Цензура. В музее ИЗО запретили показывать боксерскую грушу с женской грудью

Под влиянием чиновников из Министерства культуры, информации и туризма из экспозиции феминнале в Бишкеке был удален экспонат, выполненный в виде боксерской груши с женской грудью.

Автором этой работы является художница Зоя Фалькова из Казахстана. В своей работе она раскрывает проблему насилия над женщинами и показывает, что женское тело часто заменяет боксерскую грушу, на которой вымещают злость и агрессию.

В Министерстве культуре прокомментировали, что экспонат был удален из экспозиции согласно решению специально созданной комиссии. По решению этой же комиссии, выставки лишилась еще четырех экспонатов. В том числе под запрет попали медиа-арт-проект "Идеальный пейзаж". Авторы проекта собирают анонимные истории женщин об их опыте аборта. А также серия работ, выполненных в виде предметов нижнего белья с надписями "Право на развод", "Право на однополые браки".

Напомним, 27 ноября в Бишкеке открылась первая феминнале современного искусства "Кормилица". Консервативная часть общества [urlhttps://www.vb.kg/doc/383690_skandal_na_feminale:_minkyltyry_protiv_defile_obnajennyh_devyshek.html]раскритиковала[/url] выставку из-за перфоманса с обнаженной женщиной. Министерство культуры назвало экспозицию "провокацией" и "эпатажем".

Директор музея ИЗО Мира Джангарачева после начавшегося скандала написала заявление об увольнении. Министр культуры Азамат Жаманкулов подписал его.