Мэрия вернула городу три детских садика

Управление муниципального имущества вернуло на баланс мэрии Бишкека три детских садика. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В пресс-службе сообщают, что постановлением от 7 октября 2019 года правительство вернуло столице здание детского сада в 11-м микрорайоне. Ранее в нем базировался офис Кыргызпатента. Сейчас ведется работа по регистрации права собственности за мэрией. Тем временем в здании проводится ремонт, на который из городского бюджета выделено 14 миллионов сомов.

Общая площадь земельного участка 0,42 га, а здание - 1064 квадратных метров. Садик сможет принять до 200 малышей.

На баланс мэрии передан еще один садик, расположенный по адресу Чокморова, 253.

Дошкольное образовательное учреждение передано городу с баланса Бишкекского мясоконсервного комбината. Общая площадь земельного участка 6,658 квадратных метров, площадь здания равна 1096,7 квадратным метрам.

Этот детский сад, рассчитанный на 160-200 детей, уже работает по целевому назначению.

Продолжается работа по регистрации права собственности за столичной мэрией и садика на улице Нарвская,74. Здание, площадью 1294 квадратных метров нуждается в капитальном ремонте.