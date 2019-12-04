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Слух о похищении кыргызстанки в РФ оказался ложным

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- Евгений Денисенко
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Как сообщили в представительстве МВД КР в РФ, в конце октября 2019 года на территории Российской Федерации в мессенджере "WhatsApp" среди кыргызских пользователей распространилась голосовое сообщение, где неизвестная девушка на кыргызском языке просит помощи у матери. И рассказывает, что ее "обманом увели и держат в неизвестном помещении, дают только воду" и якобы "готовят для трансплантации внутренних органов".

Это сообщение вызвало большой общественный резонанс, отметили в представительстве. Указанный факт был зарегистрирован в полиции России и одновременно органами внутренних дел на территории Кыргызстана. В целях проверки информации и установления местонахождения девушки был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Так, по зарегистрированному в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) факту, в Иссык-Кульской области правоохранительными органами было начато досудебное производство по признакам состава преступлений, предусмотренного ч.3 ст. 171 УК Кыргызской Республики (Торговля людьми).

Дело находилось на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики и Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Были установлены родители девушки, которая оказалась к тому же несовершеннолетней. По данным представительства МВД КР в РФ, семья проживает в Москве. И, как выяснилось, после получения голосового сообщения о похищении родители девушки распространили его и в других группах мессенджера "WhatsApp". А затем обратились в территориальный отдел полиции Москвы, где их заявление было зарегистрировано. Проводилось расследование.

По данному факту представительством МВД КР в РФ и СКМ УВД Иссык-Кульской области совместно с правоохранительными органами России провели большую работу по факту возможного похищения, незаконного лишения ее свободы и противоправных действий в отношении нее.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы было установлено местонахождение разыскиваемой, которой оказалась уроженка Ошской области Р.Т., 2003 года рождения. Также выяснилось, что распространенная информация о ее похищении не соответствует действительности.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов Москвы с Р.Т. была проведена разъяснительная работа. Мама девушка пояснила, что ушла из дома по собственному желанию и ввела своих родителей в заблуждение относительно своего местонахождения, никаких противоправных действий, в том числе похищения и незаконного лишения свободы не совершались. Свой поступок несовершеннолетняя объяснила тем, что хотела начать жить самостоятельно, поскольку уже может подрабатывать и обеспечивать себя. А о последствиях распространенной ею недостоверной информации не знала. Говорит, что хотела напугать родителей, чтобы не искали. По словам родителей, их дочь в основном всегда находилась дома, нянчит младшего братика.

Представительство МВД КР в РФ сообщило, что за последнее время участились случаи распространения соотечественниками недостоверной информации в социальных сетях. И призывало граждан, прежде чем поступать так, обращаться в официальные органы. Представительство также предупредило, что за распространение недостоверной информации и ложное сообщение о совершении преступления, в том числе направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, предусмотрена ответственность законодательствами обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/383772
Теги:
МВД, Россия, Москва, Кыргызстан, обман, Мигрант
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