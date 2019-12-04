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Досудебное производство в отношении генерал-майора Исаева прекращено

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- Оксана Гут
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Досудебное производство в отношении Талантбека Исаева прекращено. Об том сообщает пресс-служба ГКНБ.

Следственным отделом ГУ ГКНБ КР по Бишкеку 23 октября в АИС ЕРПП зарегистрировано досудебное производство в отношении начальника ГУГССО МВД КР, генерал-майора милиции Талантбека Исаева с предварительной квалификацией признака преступления, предусмотренного ст.320 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, служебной проверкой СВР МВД Кыргызской Республики установлено, что 30 мая 2011 года Исаев, находясь в распоряжении кадров МВД КР, был назначен на должность вице-президента ЗАО "Компания Манас Менеджмент", где на основании решения Совета директоров получил беспроцентный заем, который был погашен в полном объеме.

Согласно ответу УПО и МС МВД КР, сотрудникам органов внутренних дел получение займа и его использование для целей, не затрагивающих предпринимательскую деятельность – не противоречит требованиям Закона КР "Об органах внутренних дел". В связи с чем, факт получения Талантбеком Исаевым беспроцентного займа не является уголовно-наказуемым деянием.

Проведенным расследованием досудебного производства установлено, что в действиях Исаева по вышеописанным фактам отсутствуют признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

В связи с чем, 3 декабря досудебное производство в отношении Талантбека Исаева прекращено.


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URL: https://www.vb.kg/383776
Теги:
ГКНБ, Талантбек Исаев, уголовная ответственность, Кыргызстан, деньги
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