Досудебное производство в отношении генерал-майора Исаева прекращено

Досудебное производство в отношении Талантбека Исаева прекращено. Об том сообщает пресс-служба ГКНБ.

Следственным отделом ГУ ГКНБ КР по Бишкеку 23 октября в АИС ЕРПП зарегистрировано досудебное производство в отношении начальника ГУГССО МВД КР, генерал-майора милиции Талантбека Исаева с предварительной квалификацией признака преступления, предусмотренного ст.320 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, служебной проверкой СВР МВД Кыргызской Республики установлено, что 30 мая 2011 года Исаев, находясь в распоряжении кадров МВД КР, был назначен на должность вице-президента ЗАО "Компания Манас Менеджмент", где на основании решения Совета директоров получил беспроцентный заем, который был погашен в полном объеме.

Согласно ответу УПО и МС МВД КР, сотрудникам органов внутренних дел получение займа и его использование для целей, не затрагивающих предпринимательскую деятельность – не противоречит требованиям Закона КР "Об органах внутренних дел". В связи с чем, факт получения Талантбеком Исаевым беспроцентного займа не является уголовно-наказуемым деянием.

Проведенным расследованием досудебного производства установлено, что в действиях Исаева по вышеописанным фактам отсутствуют признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Кыргызской Республики.

В связи с чем, 3 декабря досудебное производство в отношении Талантбека Исаева прекращено.