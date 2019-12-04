Дело Текебаева и Чотонова. Какие новые доказательства появились у защиты?

В Бишкеке продолжается пересмотр уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова. Спустя почти два года после вынесенного обвинительного приговора, адвокатам удалось добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. На одном из первых слушаний, суд изменил меру пресечения политиков с заключения под стражу на домашний арест. Тогда многие посчитали, что оправдательный приговор - вопрос решенный. Однако, наблюдая за процессом, который продвигается неспешно (заседания назначают примерно раз в две недели) начинают закрадываться сомнения.

Адвокат Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова не теряет уверенности, что ее подзащитный невиновен и адвокатам удастся доказать это в суде.

- Я как юрист с самого начала понимала, что новый процесс - это не вопрос пяти минут и даже не вопрос месяца или двух. Сейчас рассмотрение процесса идет нормальным темпом, - говорит она.

В интервью VB.KG она рассказала основные моменты дела Текебаева и Чотонова, на которые сторона защиты обращает внимание во время процесса.

Первое. Дата 13 мая 2010 года

- Эта дата стала сакральной для всего процесса не случайно. Именно эта дата обозначена со стороны следствия, как день, когда, якобы, состоялась встреча Маевского (Леонид), Модина (Алексей), Чотонова (Дуйшонкул), Текебаева (Омурбека), где они о чем-то договорились.

Так совпало, что 13 мая 2010 года - это дата, которую запомнил каждый кыргызстанец (в этот день сторонники Курманбека Атамбаева захватили административные здания в Оше и Джалал-Абаде, на площадях проходили митинги - VB.KG). Нам удалось поминутно восстановить график Текебаева в тот день. Что касается Чотонова (он был министром ЧС Временного правительства), его вообще не было в тот день в Бишкеке. До обеда он находился в кабинете у Розы Исаковны (Отунбаевой), а потом улетел в Ош.

При этом, сначала следователи говорили, что встреча состоялась 13 июня, потом июля, но с этими датами вообще обвинение разваливалось, так как Текебаева не было в стране. Поэтому остановились на этой дате. Мы же доказываем, что этой встречи вообще не было. Во время первого процесса мы не могли это доказать, теперь у нас появились свидетели и данные, которые подтверждают нашу позицию.

Второе. Кабинет № 306

Еще один важный пункт в этом деле - это кабинет в Белом доме. Почему так много разговоров о нем? Маевский говорит в своих показаниях, что в кабинете №306 у него была встреча, где он обсуждал покупку компании Мегаком. Мы этого не опровергаем. Да, возможно Маевский не лжет, возможно, он действительно договаривался с кем-то о Мегакоме, но с кем? 306 кабинет - это кабинет Атамбаева (Алмазбека). Тогда (во время первого процесса в 2017 году президентом КР был Алмазбек Атамбаев - VB.KG) ни один независимый свидетель, незаинтересованный в исходе дела не мог прийти в суд и сказать во всеуслышание, что 306 кабинет занимал Атамбаев.

В распоряжении суда есть письмо, где в очень запутанных формулировках, но все же говорится, что 306 кабинет - это кабинет Омурбека Текебаева. То есть тогда мы не могли доказать даже очевидные вещи. Теперь люди приходят и говорят, да, 306 кабинет - это кабинет Атамбаева.

Третье. Встреча была?

Алексей Модин в своих показаниях утверждает, что встречался с первым заместителем председателя Временного правительства, а первым заместителем председателя ВП был Атамбаев, и именно он занимался решением экономических вопросов.

Так кто мог встречаться? Поэтому мы предполагаем, что показания Маевского могут быть правдивыми. Почти. Я считаю, мы можем доказать, что те события, действительно имели место, но субъектом был не Текебаев, а Атамбаев.

Четвертое. Где деньги?

Чтобы найти деньги, мы должны подтвердить что они вообще существовали. Маевский так и не смог доказать, что у него были деньги. Он на самом деле весьма успешный бизнесмен, но у него должны быть счета в банках, не может же он хранить деньги в спортивной сумке. Кроме того, деньги при переводе из одной страны в другую должны были оставить следы, но их нет.

Тем не менее, суд засчитывает его доказательства, наличия денег, хотя он не снимал их со своих счетов. Далее Маевский говорит, что 300 тысяч долларов передал своему помощнику Кутукову. А его помощник утверждает, что ничего не перевозил. Кроме того, нет декларации.

Оставшиеся 700 тысяч долларов он, якобы, передал в Москве помощнику Текебаева. Но при этом у него нет ни копии паспорта этого помощника, и даже по памяти он не помнит ни имени, ни фамилии этого человека. Получается он просто отдал 700 тысяч долларов какому-то мальчику.

Отметим, во время первого процесса Омурбек Текебаев подтвердил, что встречался с Модиным и Маевским в Бишкеке и Москве. Однако, по его словам, продажу Мегакома в ходе этих встреч не обсуждали. Маевский в суде рассказал, что у него были документы, которые подтверждали передачу денег, но они были утеряны во время потопа в его офисе.

В настоящее время бывший депутат Госдумы России Леонид Маевский является подозреваемым по делу о вымогательстве. По данным российских СМИ, он просил у российских миллиардеров 50 млн долларов за свое молчание.

Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова в 2017 году признали виновными в коррупции. Якобы, они действуя сообща пообещали российскому бизнесмену и политику Леониду Маевскому за 1 млн долларов отдать ему мобильный оператор "Мегаком". По версии следствия Текебаев и Чотонов получили деньги, но обещание свое не выполнили. Маевский обратился с заявлением к силовикам Кыргызстана в 2015 году.