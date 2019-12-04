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Вывод $700 млн из КР: Двое пограничников находятся в розыске

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- Оксана Гут
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что двое военнослужащих ГПС КР, фигурирующие в журналистском расследовании "Азаттыка", OCCRP и Kloop, по итогам служебного расследования по фактам их причастности к распространению персональных данных были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Материалы данного расследования были переданы в Военную прокуратуру, зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.

В настоящее время Военная прокуратура КР проводит досудебное производство в отношении военнослужащих по фактам распространения персональных данных и дезертирства.

Указанные военнослужащие находятся в розыске.

Напомним, накануне в СМИ вышла очередная часть расследования о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. В нем, в том числе, опубликовано интервью бывших сотрудников пограничной службы, которые работали в аэропорту "Манас" - майора Айбека Камчыбекова и старшего лейтенанта Марлиса Осмонбекова, которые, с их слов, расследовали незаконную деятельность в аэропорту "Манас".

- В течение нескольких месяцев собственного расследования Камчыбеков и Осмонбеков, по их словам, выявили нескольких перевозчиков денег, которые, как они поняли, работали под покровительством Раимбека Матраимова, могущественного бывшего замглавы кыргызской таможни, - говорится в статье Kloop "Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана".

Вскоре, по данным СМИ, работе Камчыбекова и Осмонбекова пришёл конец после того, как на открытой фейсбук-странице в июне этого года выложили фотографии паспортов и таможенных деклараций предполагаемых курьеров. В анонимной записи курьеров обвиняли в перевозке денег, принадлежавших Матраимову. Двое из курьеров затем подали жалобу на сотрудников погранслужбы, обвиняя их в разглашении личных данных, и Камчыбекову с Осмонбековым пришлось предстать перед следователем из военной прокуратуры. По их словам, он обвинил их в распространении этих фотографий и ясно дал понять, что приказ о давлении на них поступил сверху.


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URL: https://www.vb.kg/383789
Теги:
побег, Кыргызстан, деньги, таможня, расследование, Райымбек Матраимов, Айеркен Саймаити, Погранслужба
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