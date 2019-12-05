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В Бишкеке за грабеж 4 тысяч сомов двух молодых парней заключили в СИЗО

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- Оксана Гут
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Оперативники бишкекской милиции задержали подозреваемых в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

26 августа в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Т.К. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в тот же день примерно в 19:00 часов в жилмассиве "Арча-Бешик" завладели электрошокером и денежными средствами в сумме 4 тысячи сомов, после скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения активных поисковых и розыскных мероприятий, оперативники второго отдела городской милиции УВД Ленинского района на территории столицы по горячим следам задержали подозреваемых Ж.Б. 2001 года рождения и Ж.М. 2000 года рождения, доставили в следственную службу УВД Ленинского района. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Ленинским районным судом в отношении подозреваемых избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности задержанных к другим фактам аналогичных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/383796
Теги:
грабеж, задержание, Бишкек, Кыргызстан, деньги, уголовное дело
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