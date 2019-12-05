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Акылбек Жапаров рассказал как разбогател Алмазбек Атамбаев (видео)

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- ВБ
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Депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров в программе "Уроки парламентаризма" рассказал, как разбогател экс-президент Алмазбек Атамбаев.

По словам нардепа, Атамбаев на все ключевые должности расставил собственных людей, через которых к нему поступали бюджетные деньги. Львиная доля доходов экс-президента состояла из поступающих денег в виде зарубежных кредитов и грантов. По мнению Жапарова, Атамбаев вогнал Кыргызстан в огромный внешний долг, с целью личной наживы.

- Один его шофер курировал все правоохранительные органы, второй шофер был назначен "смотрящим" за таможенной системой. Генпрокурором стал человек, который ни дня не работал в системе прокуратуры, лишь возглавлял один из отделов атамбаевского аппарата, - заявил Акылбек Жапаров. - Всю судебную систему и правоохранительные органы Атамбаев возглавлял по телефону. Один из го телохранителей возглавил Налоговую инспекцию, второй стал министром МВД, третий зампредседателя ГКНБ. И всем и Атамбаев говорил, давайте обогатимся за счет госказны. Не только я стану мультимиллионером, все вы тоже станете мультимиллионерами. Фактически им была создана целая система, по которой совершались миллиардные хищения бюджетных средств.

Свои слова парламентарий закрепил графикой, в котором был указан рост внешнего долга Кыргызстана перед Китайской Народной Республикой.

- До 2010 года 3 президента страны вместе взяли у Китая лишь $46 млн. А после 2010 года Атамбаев взял кредитов у Китая на $ 2 млрд.. Причем на самый короткий срок и под самые высокие проценты. И огромная часть этих денег была присвоена им и его приближенными! - заключил Акылбек Жапаров.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/383798
Теги:
Акылбек Жапаров, Алмазбек Атамбаев, незаконное обогащение, Депутат
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