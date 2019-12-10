Дело ТЭЦ. Адвокат Исакова сообщал о грубых нарушениях при модернизации

Адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтокунов сообщал в Генеральную прокуратуру о множестве нарушений при модернизации ТЭЦ. В частности он писал о необоснованном завышении стоимости проекта, отсутствии экологической и антикоррупционной экспертиз.

Письмо в Генеральную прокуратуру Нурбек Токтокунов написал еще в апреле 2018 года. Он просил надзорный орган возбудить уголовное дело из-за перечисленных им нарушений.

Он сообщил, что при подготовке кредитного соглашения с китайской стороной не были проведены обязательное общественное обсуждение и антикоррупционная экспертиза. Кроме того, Токтокунов указывает на необоснованное повышение стоимости проекта.

"Инициатор в справке обоснования ссылается, что проект "Модернизация тепловой электроцентрали города Бишкек" был внесен в список инвестиционных проектов в области энергетики в Нацстратегии устойчивого развития на период с 2013 по 2017 годы. Но в Национальной стратегии стоимость реконструкции ТЭЦ Бишкека оценивается в 150 млн долларов, а не в 386 млн долларов. ГКПЭН при инициировании проекта не обосновал увеличение стоимости реконструкции, - говорится в письме Нурбека Токтокунова.

Юрист отмечает, что при подготовке закона не была проведена обязательная экологическая экспертиза. Он подчеркивает, что после модернизации, ТЭЦ Бишкека потенциально может стать более опасной для экологии.

"Модернизация ТЭЦ включала в себя демонтаж котлоагрегатов №№ 1-8 и турбоагрегатов №1-4, с установкой двух угольных котлоагрегатов сверхвысокого давления, которые разрабатывались для местного угля Кара-Кече, калорийность которого составляет 1800 ккал/кг, что может привести к тому, что нужно будет дополнительно сжигать топочный мазут. Мазут относится к группе остаточных фракций углеводородов, получаемый в процессе нефтепереработки, перегона нефти, то есть он по своей природе опасен для окружающей среды. Экспертиза позволила бы определить уровень экологических рисков и опасностей при реализации проекта, прямое или косвенное влияние проекта на окружающую среду, - писал юрист.

В заключение письма Нурбек Токтокунов просит возбудить уголовное дело в отношении экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева за халатность, заключение контракта вопреки интересам Кыргызстана и злоупотребление должностным положением.

Отметим, Генеральная прокуратура, действительно, возбудила уголовное дело. ГКНБ, который занимался расследованием, привлек в качестве подозреваемого не только Осмонбека Артыкбаева, но и ряд двух бывших премьер-министров и других высокопоставленных чиновников. Теперь Нурбек Токтокунов является адвокатом одного из них - экс-премьер-министра Сапара Исакова.

В комментарии VB.KG Нурбек Токтокунов подтвердил подлинность письма.

- Именно на нем (имеется в виду Осмонбек Артыкбаев - VB.KG) лежала ответственность по проведению экспертиз, определению методики расчета предложенного формата "под ключ". Если бы все эти экспертизы были проведены в соответствии с законами, сегодня не возникло этой путаницы с оценкой формата договора. Общественность убедилась бы, что формат расчета и договора соответствуют местным и международным требованиям. Артыкбаев допустил такую халатность, но срок давности за халатность давно истек. Тем не менее его действия дали возможность главам комитетов одобрить проект, а спикеру Асылбеку Жээнбекову принять договор сразу в трех чтениях, - говорит Токтокунов.

Он подчеркивает, что действующие президент Сооронбай Жээнбеков, который являлся премьер-министром также не должен был принимать ТЭЦ Бишкека в эксплуатацию, учитывая многочисленные нарушения.

Про этом, следствие утверждает, что поспешность и халатность при принятии договора о модернизации ТЭЦ объясняется давлением со стороны экс-премьер-министра Сапара Исакова, который в то время являлся главой отдела международного сотрудничества аппарата президента. Его обвиняют в коррупции и в лоббировании договора, невыгодного для КР. Суд признал Сапара Исакова виновным, назначив ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осмонбек Артыкбаев также признан виновным по этому делу. Он должен выплатить штраф -105 млн сомов. По этому делу обвинительные приговоры получили еще ряд бывших высокопоставленных чиновников.