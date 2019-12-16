Какую роль судебная экспертиза играет в обеспечении прав человека?

Что такое судебная экспертиза рядовой гражданин сталкивается, как правило, только когда речь идет о защите его прав. Будь это уголовное, гражданское или административное производство, очень часто в ходе следственных мероприятий или судебных разбирательств требуется проведение этой самой экспертизы.

А вот насколько этот институт эффективен, как он работает в Кыргызстане, какие проблемы, чего не хватает – обсудили эксперты на круглом столе "Судебная экспертиза как гарант прав человека при осуществлении уголовного правосудия".

Мероприятие, как мы уже ранее писали, было организовано в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности по развитию судебно-экспертной деятельности, финансируемого Бюро Государственного Департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности.

Открывая дискуссионную площадку кандидат юридических наук, член Экспертной Рабочей Группы по мониторингу судебно-правовой реформы при Аппарате Президента Кыргызской Республики Аслан Кулбаев отметил, что при назначении экспертизы важны права тех лиц, которых эта экспертиза затрагивает. Здесь важно обеспечение прав и законных процессов, чтобы они могли высказаться. Но несмотря на то, что вопросам экспертизы в новом Уголовно-процессуальном кодексе КР уделено значительное внимание, в практике применения судебной экспертизы существует множество недоработок.

При этом из-за нехватки экспертов и материально-технической базы в экспертных организациях, досудебное и судебное производство по уголовным делам становятся затяжным процессом и подозреваемый и потерпевший могут годами ждать решения вопроса. Чего быть не должно.

Кулбаев описал совершенно вопиющую ситуацию с обеспечением экспертизы в регионах. По его словам, если в Бишкеке с экспертами острой проблемы нет, то в регионах и на юге их катастрофически не хватает. Так, если в Баткенской области происходит, например, ДТП, или задержание с наркотиками, другое преступление, то следователи вынуждены брать образцы и ехать в Ош или даже в Бишкек. Да еще и за свой счет.

"А как в это время быть с задержанным? С другими следственными мероприятиями? Мы же без заключения эксперта не можем говорить о полноценном уголовном судопроизводстве. Вот возмущаются: почему у нас следователи плохие? Да потому что все эти процедуры возложили на их плечи. Мы должны придавать больше внимания вопросам назначения и проведения экспертизы, без которой все заложенные институты в кодексе не будут работать", - сказал Кулбаев.

В ходе дискуссии была озвучена и обозначена новая для кыргызстанского судопроизводства фигура – следственного судьи.

Отмечено, что новый УПК предусматривает три формы назначения экспертизы со стороны защиты. Это ходатайство следователю, чтобы он произвел экспертизу либо дополнительную повторную экспертизу. В таком случае следователь рассматривает, и если он считает, что нет необходимости и отказывает стороне защиты, у адвоката есть возможность обратиться к следственному судье. Основная роль следственного судьи – защита прав человека. Рассмотрев ходатайство адвоката, постановление об отказе со стороны следователя, он вправе назначить экспертизу. И тогда адвокат может самостоятельно обратиться в экспертное учреждение для защиты прав интересов своего клиента именно напрямую.

Экспертиза возможна как добровольная, так и принудительная, опять же с участием следственного судьи. В ходе круглого стола упомянули и новый механизм – негласное получение образцов для сравнительного исследования, когда в ходе следствия необходимо обеспечить тайну экспертизы. Опять же здесь участвует следственный судья.

Эксперты также указали на то, что с юридической точки зрения все заключения экспертиз должны иметь одинаковую силу, но проблема, каким способом адвокат может назначить экспертизу, осталась.

"Есть практика, что некоторые судьи отказываются принять заключения экспертиз, заказанных адвокатами, именно в рамках судебного производства считая, что проведение экспертиз возможно только в досудебном следствии. Хотя по правилам УПК обязаны принять, приобщить материалы, в т.ч. по результатам экспертиз, проведенных в рамках судебного заседания", - было отмечено экспертами.

В рамках круглого стола была представлена комплексная психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертиза, которая должна проводится по уголовным делам, связанным с признаками экстремизма и терроризма. Индира Асланова, руководитель Центра религиоведческих исследований, отметила важность комплексного подхода для определения признаков экстремизма. Кроме того, она отметила, что "зачастую лица, назначающие экспертизы, ставят перед экспертами правовые вопросы, на которые по сути должны отвечать судьи, опираясь на заключения специалиста".

В ходе обсуждения участники круглого стола сошлись на значимости и необходимости судебно-экспертной деятельности в уголовном судопроизводстве в целях защиты прав человека, а также о необходимости развития наряду с ГСЭС негосударственных судебно-экспертных организаций. Было предложено пересмотреть состав Экспертно-квалификационной комиссии при ГСЭС с обязательным включением в ее состав специалистов по всем видам экспертиз, представителей академических структур, ВУЗов, негосударственных судебно-экспертных организаций. В целях разработки и валидации методик судебно-экспертных исследований, было предложено включить в состав научно-методического совета ГСЭС высококвалифицированных специалистов по всем видам экспертиз, представителей академических структур, ВУЗов, негосударственных судебно-экспертных организаций.

Кроме того, участники отметили важность проведения мероприятий по повышению квалификации и обучению экспертов как государственных, так и негосударственных судебно-экспертных организаций, а также мероприятий по профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов, адвокатов по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также оценки заключений экспертов как доказательства по делу. Также было предложено систематическое проведение тематических встреч, круглых столов, международных конференций по вопросам судебно-экспертной деятельности и необходимость создания рабочей группы по подготовке проектов по внесению изменений в НПА регламентирующих судебно-экспертную деятельность.