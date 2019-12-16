В Кыргызстане до сих пор не проводят экспертизу по ДНК

Экспертиза ДНК крайне важна. Как в уголовном следствии, так и в гражданском. Но вот ведь парадокс. В Кыргызстане ее не проводят. Пробы отправляют в Южную Корею, Россию, Казахстан, но под результатами ставят свою подпись местные эксперты. Что, разумеется, создает юридическую коллизию.

Эту проблему озвучили накануне на круглом столе на тему "Судебная экспертиза как гарант прав человека при осуществлении уголовного правосудия", который проводился в рамках медиа кампании по освещению развития судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике Программным офисом УНП ООН в КР.

Со стороны Государственной судебно-экспертной службы (ГСЭС) было отмечено, что с двое сотрудников ГСЭС прошли краткосрочное обучение в Казахстане.

В Кыргызстане есть негосударственная организация которая производит только забор образцов, затем их направляют в Великобританию, где проводят сами исследование, но это недопустимое доказательство. Дело в том, что эксперт несет ответственность за проведенное им исследование, а в данном случае исследование проводится другим лицом и в другом государстве.

И, по сути, сама процедура – забор, изъятие, проведение исследований в другом государстве, все это становится недопустимыми доказательствами.

Помимо прочего еще раз была отмечена большая проблема в виде недостатка экспертов как таковых.

В заключении дискуссии эксперты, государственных, независимых и международных организаций пришли к единому мнению о необходимости судебно-экспертной деятельности в уголовном судопроизводстве в целях защиты прав человека и о необходимости развития наряду с ГСЭС работы негосударственных судебно-экспертных организаций.

Также озвучено предложение пересмотреть состав Экспертно-квалификационной комиссии при ГСЭС с обязательным участием специалистов по всем видам экспертиз, представителей академических структур, ВУЗов, негосударственных судебно-экспертных организаций. А для разработки и валидации методик судебно-экспертных исследований озвучена инициатива включить в состав научно-методического совета ГСЭС также высококвалифицированных специалистов по всем видам экспертиз, представителей академических структур, ВУЗов, негосударственных судебно-экспертных организаций.

Все участники отметили высокий уровень проведенного мероприятия и подчеркнули необходимость периодических встреч. Также была озвучена важность проведения мероприятий по повышению квалификации и обучению экспертов как государственных, так и негосударственных судебно-экспертных организаций, а также мероприятий по профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных и судебных органов, адвокатов по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также оценки заключений экспертов как доказательства по делу.