Сооронкулова заявила о подлоге заключения Госкомиссии по Кой-Ташу

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила о фальсификации заключения Государственной комиссии по изучению ситуации в Кой-Таше 7-8 августа. Она сообщила VB.KG, что в опубликованной версии заключения очень много дополнений, внесенных уже после голосования членов комиссии.

- Я вообще шокирована. Когда было в СМИ опубликовано заключении нашей комиссии, то не стала его перечитывать - я ведь и подумать не могла, что оно может быть другим. Потом сомнения появились, когда депутат ЖК Рыскельди Момбеков возмутился, что его фамилия упоминается в заключении. О нем то, действительно, речи не было. Потом процитировали слова Равшана Жеенбекова, что "Атамбаев (бывший президент – ред.), как трус заперся в доме". Но таких слов он не говорил. Члены комиссии настойчиво спрашивали его, почему Атамбаев не вышел и не прекратил все (захват "альфовцев", столкновения сторонников с милиционерами – ред.). А Жеенбеков ответил, вроде того, что "Как он мог выйти, если сам чувствовал угрозу своей жизни". Я думаю, что в заключении специально написали его слова в другой интерпретации, чтобы не было поддержки, - размышляет Сооронкулова.

Она также сообщила, что по итогу работы комиссии оказалось два заключения. В отношении первого было проведено последнее заседание, оно, как полагается, было оформлено протоколом, прошло голосование. Сама Клара Сооронкулова проголосовала против, а Жаркынбек Касымбеков отказался его подписывать, Исмаила Исакова вообще не было.

После появилось второе заключение, где уже были включены выводы об ответственности глав силовых структур, но мнение по которому даже не запротоколировано.

- Когда подписывали заключение, я предлагала ставить подписи на каждой странице, но мне отказали, объясняя это тем, что так они не оформляют. Теперь понимаю, почему это было сделано. И потом появился другой вариант. Нас пригласили на заседание, но оно прошло нелигитимно – даже не было оформлено протоколом. Я просила дать мне копию этого заключения, но выносить ее из Дома правительства запретили. Поэтому даже особое мнение писала по памяти. К слову, подписи собирали у членов комиссии не на заседании, а кого где поймают, - рассказывает экс-судья.

Именно по той причине, что последнее заключение никому не давали на руки, практически нет возможности сверить его с тем, что опубликовано в СМИ и поступило в Жогорку Кенеш для рассмотрения.

- Я не знаю, смогу ли доказать подлог заключения, ведь сделано все, чтобы одобренного текста у меня не осталось. И все, наверняка, будут утверждать, что так и было. Но, думаю, буду для начала официально запрашивать протокол заседания, - заключила Сооронкулова.