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Президент КР обсудил с главой ИБР перспективы сотрудничества

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 декабря, в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия встретился с президентом Исламского банка развития (ИБР) Бандар M. Х. Хаджаром. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Глава государства выразил благодарность за содействие в реализации проектов в сферах транспорта, обеспечения населения чистой водой, здравоохранения.

Предложил разработать проект отдельного документа по Стратегическому партнерству между ИБР и Кыргызстаном.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание ИБР на инфраструктурные проекты в рамках государственной политики регионального развития, в частности, по чистой воде, строительству ирригационных систем, транспорту и энергетике.

Президент ИБР Бандар M. Х. Хаджар выразил уверенность в том, что официальный визит президента Кыргызской Республики в Саудовскую Аравию придаст новый импульс сотрудничеству и принесет хорошие результаты.

Отметил, что Саудовская Аравия имеет наибольшую долю капитала в структуре ИБР. Особо подчеркнул, что отношения Банка с Кыргызстаном всегда носили позитивный характер, выразил готовность и заинтересовать в их развитии.

Президент ИБР подчеркнул, что на данный момент на рассмотрении имеется ряд совместных проектов, реализация которых будет обсуждена с кыргызской стороной.


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URL: https://www.vb.kg/384128
Теги:
инвестиции, президент, Саудовская Аравия, ИБР, сотрудничество, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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