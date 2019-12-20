Четырехмесячной Ямине нужна срочная операция. Она может ослепнуть

Четырехмесячной Ямине Мукановой нужна срочная операция. Ретинопатия недоношенных, или отслойка сетчатки обоих глаз может привести к тому, что малышка полностью ослепнет.

Спасти зрение ребенка могут казахстанские врачи – родители девочки уже договорились с медиками в Алматы.

Но операция стоит 70 тыс. сомов. Это неподъемная сумма для Марсбека и Жаркын, потому что они – обычные разнорабочий и домохозяйка с диагнозом "гепатит А". А деньги нужны срочно, в течение нескольких дней, иначе будет слишком поздно.

Сейчас Ямина находится в реанимации Бишкекской городской клинической больницы №4.

Только помощь неравнодушных может сохранить зрение долгожданному и единственному ребенку Марсбека и Жаркын.

Связаться с родителями Ямины можно по телефонам 0(501)177711 (Марсбек Мукан уулу), 0(705) 617788 (Жаркын Мамырканова).

Ретинопатия недоношенных - это заболевание глаз, возникающее вследствие нарушения развития сетчатки (светочувствительной области глаза) у недоношенных малышей. Заболевание может привести к полной потере зрения.