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Четырехмесячной Ямине нужна срочная операция. Она может ослепнуть

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- ВБ
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Четырехмесячной Ямине Мукановой нужна срочная операция. Ретинопатия недоношенных, или отслойка сетчатки обоих глаз может привести к тому, что малышка полностью ослепнет.

Спасти зрение ребенка могут казахстанские врачи – родители девочки уже договорились с медиками в Алматы.

Но операция стоит 70 тыс. сомов. Это неподъемная сумма для Марсбека и Жаркын, потому что они – обычные разнорабочий и домохозяйка с диагнозом "гепатит А". А деньги нужны срочно, в течение нескольких дней, иначе будет слишком поздно.

Сейчас Ямина находится в реанимации Бишкекской городской клинической больницы №4.

Только помощь неравнодушных может сохранить зрение долгожданному и единственному ребенку Марсбека и Жаркын.

Связаться с родителями Ямины можно по телефонам 0(501)177711 (Марсбек Мукан уулу), 0(705) 617788 (Жаркын Мамырканова).

Ретинопатия недоношенных - это заболевание глаз, возникающее вследствие нарушения развития сетчатки (светочувствительной области глаза) у недоношенных малышей. Заболевание может привести к полной потере зрения.


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URL: https://www.vb.kg/384232
Теги:
благотворительность, операция, Кыргызстан, деньги, Помощь
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