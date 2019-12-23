Почему Кремль сделал ставку на Сооронбая Жээнбекова

Внутриполитический конфликт между двумя президентами – бывшим Алмазбеком Атамбаевым и нынешним Сооронбаем Жээнбековым – стал, безусловно, главным политическим событием в Кыргызстане в 2019 году.

Громкие заявления, информационные баталии, аресты высокопоставленных чиновников, многочисленные митинги, вооруженное столкновение – все это напомнило сюжет классического политического триллера, который получил и продолжение в виде коррупционных скандалов вокруг фигуры бывшего заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова.

Сложно сказать, куда приведет этот очередной виток напряженности, пока же можно вспомнить про бывшего президента, проанализировать причины политического краха Атамбаева и выяснить, почему Алмазбек Шаршенович не получил широкую поддержку, как внутри страны, так и со стороны внешних сил.

Путь Атамбаева

Алмазбек Атамбаев прошел долгий политический путь для того, чтобы занять президентское кресло. В советское время он работал экономистом на различных предприятиях, но еще до распада СССР ушел в зарождающееся тогда предпринимательство.

В середине девяностых он пришел в политику, став депутатом парламента, в 2000 году впервые участвовал в президентской гонке и занял почетное третье место. Принимал активное участие в событиях 2005 года, приведших к свержению Аскара Акаева, потом занимал высокие посты и был даже премьер-министром.

Во время событий 2010 года также являлся ключевой фигурой от объединенной оппозиции, став после свержения Курманбека Бакиева членом Временного правительства, а в 2011 году выиграл наконец-то и с большим преимуществом президентские выборы.

Президентский срок Атамбаева запомнился относительной политической стабильностью, особенно после бурной пятилетки 2005-2010 гг., когда случились две, так называемые "революции" и межэтнический конфликт на юге страны, которые вполне реально могли привести к полному краху государственности.

К заслугам Атамбаева можно отнести и вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), что позволило республике рассчитывать на еще большую помощь со стороны России и расширить возможности для своих граждан, работающих на территории ЕАЭС.

В то же время, Атамбаеву не удалось добиться серьезных успехов в экономике и остановить поток уезжающих из страны в поисках лучшей доли. Кроме того, ближе к концу президентского срока Атамбаев инициировал несколько судебных исков против СМИ, что аукнулось ему уже во время противостояния с Жээнбековым: многие СМИ и либерально настроенные активисты напомнили Атамбаеву про его судебные тяжбы с прессой и не поддержали его.

Что касается внешнеполитических действий Атамбаева, то при нем Кыргызстан явно сделал крен в пользу дружбы с Россией: помимо вступления в ЕАЭС, было усиленно сотрудничество в рамках ОДКБ, Кыргызстан вывел Центр транзитных перевозок "Ганси" (фактически, американскую военную базу) со своей территории и денонсировал соглашение о сотрудничестве между Кыргызской Республикой и США.

При Атамбаеве началось и активное заимствование у Китая, что позволило, с одной стороны, улучшить инфраструктуру, но с другой стороны, привело к многократному увеличению задолженности перед КНР.

В самом конце своего президентства Атамбаев вызвал и крупный дипломатический скандал, когда он в буквальном смысле "наехал" на руководство Казахстана, напомнив про возраст Нурсултана Назарбаева, якобы поддержку Казахстана преступного клана Бакиевых, коррупцию в Казахстане, вмешательство во внутренние дела Кыргызстана и т.д.

Причиной такого эмоционального выступления стала встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым – главным оппонентом Сооронбая Жээнбекова в президентской гонке.

Бабанов являлся серьезным препятствием для проведения условной операции "Преемник", согласном которой Атамбаев поддерживал Жээнбекова на выборах, а взамен получал руководство над крупнейшей в стране партией – Социал-демократической партией Кыргызстана (СДПК) и, как предполагалось, пост премьер-министра.

Об опасности Бабанова для тандема Атамбаев-Жээнбеков говорили многие факты: личное богатство Бабанова (оценивается в более чем 1 млрд $), возможная поддержка со стороны Казахстана (встреча с Назарбаевым) и России (получение льготного кредита на 17 млн $ на строительство торгового центра), а также рейтинги и оценки политологов.

Тем не менее, первая часть операции "Преемник" была выполнена и Жээнбеков в ноябре 2017 года стал президентом страны.

Самое интересное началось позже, когда появились первые слухи о конфликте между бывшим и действующим президентами. Затем уже сам Атамбаев начал проявлять публичное недовольство действиями Жээнбекова, напоминая ему и общественности, что "именно Атамбаев помог ему стать президентом, а до этого премьер-министром".

Жээнбеков в такой ситуации предпочел не говорить, а действовать. Несмотря на то, что Атамбаев был выбран председателем СДПК, постепенно его ближайшие соратники стали увольняться и даже привлекаться к уголовным делам.

В частности, Сапар Исаков, который при Атамбаеве занимал высокие позиции в администрации, сначала был отправлен в отставку с поста премьер-министра, потом ему было предъявлено обвинение в коррупции, а 6 декабря 2019 года он был осужден на 15 лет с конфискацией имущества.

Сам Атамбаев, после бурных летних событий, которые привели к вооруженному столкновению и даже жертвам, также находится под следствием и обвиняется в очень серьезных преступлениях.

Разочарование от результатов двух "революций" и недовольство от действий Атамбаева во время его президентства не позволили ему рассчитывать на широкую и активную поддержку среди населения.

Синдром "сбитого летчика"

Почему же Алмазбек Атамбаев не получил поддержку извне, причем, когда он сам просил об этом?

Ставшая знаменитой, но оказавшаяся совершенно бесполезной с точки зрения результата, поездка Атамбаева в Россию 24 июля 2019 года на встречу с Владимиром Путиным привела к краху надежд сторонников Атамбаева на вмешательство Кремля во внутренние дела Кыргызстана.

Ведь многие из них предполагали и надеялись, что Атамбаев, который, в свое время сделал важные шаги для российско-кыргызского сотрудничества, может рассчитывать хотя бы на дипломатическую поддержку со стороны Путина. Сам Атамбаев, скорее всего, хотел добиться прекращения преследования своих сторонников и возможности их беспрепятственного участия в парламентских выборах 2020 года.

Однако, слова Путина "Кыргызстан нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента" и "моя позиция хорошо известна, и до Атамбаева я эту позицию тоже довёл" четко дали понять, что в Москве отлично знали сложившийся в Кыргызстане политический расклад сил.

К моменту встречи с Путиным Атамбаев уже не имел в руках сильных козырей в виде нахождения своих сторонников на властных позициях, так как к тому времени Жээнбеков, используя административный ресурс, уже "зачистил" политическое поле.

Кроме того, в Кремле хорошо понимали, что любые действия и слова в поддержку Атамбаева, могут вызвать резкий разворот во внешней политике Кыргызстана, например, подписание нового соглашения о сотрудничестве с США (о чем давно ходят слухи), а также усилить негативное отношение к России среди национал-патриотических сил.

Также возможно, что Путин учитывал и позицию Казахстана (стратегического партнера для России) по этому вопросу, так как в РК фигура Атамбаева после его высказываний в адрес Казахстана и Нурсултана Назарбаева не являлась приемлемой для ведения какого-либо диалога.

Таким образом, ситуация вокруг конфликта Атамбаева и Жээнбекова в очередной раз продемонстрировала, что в политике предпочитают иметь дело с теми, у кого имеются реальные властные ресурсы.

Политики, которые их лишились, уже не представляют серьезного интереса для внешних сил, и их можно называть "сбитыми летчиками". Кроме того, уже стало не очень хорошей традицией, когда кыргызские политики при решении своих внутренних проблем апеллируют к иностранным державам, в случае с Атамбаевым это сопровождалось широкой оглаской, что явно не шло на пользу имиджу страны.

Источник: kazvedomosti.kz