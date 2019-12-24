"Безопасный город-2": Проект под угрозой срыва?

Еще в августе комиссия определила победителя по второму этапу проекта "Безопасный город". Однако, после этого, почти никаких новостей о ходе реализации проекта не поступало. Редакция VB.KG решила выяснить на каком этапе находится проект.

Выгодная сделка

В мае Государственный комитет информационных технологий и связи объявил конкурс для поиска компании, которая займется реализацией второго этапа проекта "Безопасный город". Это заключительный этап, в ходе которого камеры фиксации нарушений правил дорожного движения должны появиться во всех областях Кыргызстана, вдоль крупных трасс и в населенных пунктах. В конкурсе победила китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Lt, предложившая наименьшую сумму - 2 миллиарда 654 миллиона 558 тысяч сомов.

Из открытых данных известно, что компания была зарегистрирована еще в 1997 году и своим главным направлением работы считает реализацию проектов в сфере "Умный город", занимается сбором и анализом данных. Первый проект по типу "Безопасный город" был реализован еще в 2003 году в метрополитене города Шэньчжень.

Почему итоги тендера поставили под сомнение?

Однако, не все компании, которые участвовали в конкурсе согласились с выбором комиссии. Концерн радиостроения "Вега" - компания, которая реализует в Кыргызстане первый этап проекта "Безопасный город" подала жалобу в межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов при Департаменте Госзакупок. Она была подана еще 3 октября. Однако ее оставили без рассмотрения, так как в ней отсутствовали ссылки на какие-либо документы. Через несколько дней, 25 октября, "Вега" направила в комиссию новую жалобу.

У компании есть две претензии, в связи с которыми они просили отменить итоги тендера.

Первая: "Вега" считает, что комиссия неправомерно отклонила их заявку, объяснив это тем, что компания не предоставила справку об отсутствии задолженности по налогам и социальному страхованию. При этом компания отмечает, что они не могли предоставить такие справки, так как не являются резидентами Кыргызстана, но предоставили аналогичные из Российской Федерации. Более того, другие участники конкурса, по сведениям "Вега", тоже не предоставили эти справки по разным причинам. Например, компания столкнулась с тем, что на портале электронных госзакупок была неактивна кнопка "Добавить документ".

Вторая: "Вега" считает, что цена, предложенная победившей компанией является демпинговой. То есть чрезмерно заниженной. Если Госкомиссия информационных технологий и связи планировала потратить на второй этап 5 млрд 791 млн 764 тысячи 960 сомов, то Shenzhen Sunwin Intelligent Co предложила цену на 54,16% ниже.

"Тем не менее, в соответствии со статьей 27-1 Закона о государственных закупках допускается представление демпинговой цены при условии внесения поставщиком (подрядчиком) дополнительного обеспечения исполнения договора. Однако согласно части 7 статьи 29 Закона о государственных закупках закупающая организация отклоняет конкурсную заявку, если она определила, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена в отношении предмета закупок и вызывает сомнение в способности поставщика (подрядчика), представившего конкурсную заявку, исполнить договор о закупках при условии, что закупающая организация запросила (в письменной форме) у поставщика (подрядчика) детальную информацию относительно конкурсной заявки по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности поставщика (подрядчика) исполнить договор", - написано в заявке концерна "Вега".

При этом компания в своей жалобе доказывает, что их цена (они предложили 4 млрд 802 млн 338 тысяч 446 сомов) сопоставима с предложением конкурентов ООО "Безопасность информационных систем (5 млрд 67 млн 794 тысячи 340 сомов) и с суммой, на которую рассчитывали заказчики. А вот, Shenzhen Sunwin Intelligent Co, по мнению "Вега", вела недобросовестную конкуренцию. Заказчик, в лице Госкомитета информационных технологий и связи, также по мнению компании, нарушил статьи закона о конкуренции.

"Заказчик, в свою очередь, признав его победителем, нарушил запреты, установленные в пункте 11 части 1 статьи 9 Закона о конкуренции в части установления привилегированных условий для деятельности Участника, предложившего наименьшую цену. Также в действиях Заказчика усматриваются признаки ограничения конкуренции в нарушение запретов, установленных в части 1 статьи 10 Закона о конкуренции, а именно, предусмотренные в пункте 2 (создание участнику закупок или нескольким участникам закупок преимущественных условий участия в закупках) и в пункте 3 (нарушение порядка определения победителя или победителей закупок)", - пишет в своей жалобе "Вега".

Комиссия по рассмотрению жалоб отказалась изучать факты представленные в жалобе компании, сославшись на то, что "Вега" является третьей стороной в судебном иске по этому же тендеру и по тем же основаниям.

Судебный иск по "Безопасному городу"

На сайте Верховного суда, действительно имеется протокол судебного заседания, которое прошло в ноябре в Межрайонном суде Бишкека. Из документа следует, что третий участник тендера ООО "Безопасность информационных систем" подала иск к Госкомитету информационных технологий и связи, с требованием признать недействительными итоги конкурса. Третьей стороной в этом деле выступал концерн радиостроения "Вега". Интересно, что суд отказал в рассмотрении иска, сославшись, что досудебное производство осуществлялось с нарушениями.

Что говорит Госкомитет информационных технологий и связи?

В Госкомитете информационных технологий и связи обещали в ближайшие дни подготовить развернутый ответ о ходе реализации второго этапа проекта "Безопасный город". Пока же в ведомстве отметили, что между ними и компанией Shenzhen Sunwin Intelligent Co 8 октября был подписан договор о реализации проекта. Сейчас идет подготовительная работа: компания получает разрешительные документы и готовит необходимые бумаги.

Политическая изюминка

Реализация "Безопасного города" является важной государственной задачей. Общественность много лет требовала от правительства установить камеры фиксации нарушений ПДД. Когда в 2019 году, наконец, произошел запуск первого этапа, и власти, и население почувствовали положительные изменения: число ДТП на дорогах, где есть камеры, уменьшились в разы. И, хотя по-прежнему есть проблема со сбором штрафов - примерно половина нарушителей игнорируют "письма счастья", но положительный социальный эффект оказался даже выше ожиданий.

При этом "Безопасный город" всегда был окружен скандалами и интригами. На это раз, судя по всему, история может повториться.

Как оказалось, не только проигравшие компании не довольны ситуацией, но и у победителей Shenzhen Sunwin Intelligent Co есть свои претензии. Представитель компании гражданин КНР Мутайлифу Маймайтяминг обратился в ГКНБ с заявлением на своего партнера в Кыргызстане Сыргака Кенжебаева, который обещал ему за вознаграждение в 350 тысяч долларов (около 24,5 млн сомов) победу в тендере по "Безопасному городу". Победу компания, как видно действительно, одержала, но через несколько месяцев ее представитель обвинил своего кыргызского компаньона в мошенничестве. Что именно мотивировало бизнесмена обратиться к силовикам неизвестно: простое желание не платить по счетам или реальные сомнения в честности партнера. Тем ни менее, Кенжебаев, по решению суда, арестован на два месяца. И, его уже успели объявить политическим узником, так как его супруга Ширин Айтматова занимается активной общественно-политической деятельностью. Пока в социальных сетях активно обсуждают эту тему нет ответа на главный вопрос: когда же в регионах запустят "Безопасный город"?