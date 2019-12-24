Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В новой Концепции политики КР в религиозной сфере учтут роль интернета

12  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел круглый стол, на котором представители различных государственных структур, конфессий и религий обсуждали реализацию "Концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы".

О предварительных итогах рассказал заместитель директора госкомиссии по делам религии Кыргызской республики Закир Чотаев. Он отметил, что срок концепции еще не истек, и они хотели бы внести некоторые коррективы в документ, чтобы он соответствовал времени и потребностям. А также сообщил, что одновременно разрабатывается новый документ – новая концепция. И для этого надо проанализировать, какая работа проделана, какие результаты, для того чтобы понять куда двигаться.

Тот факт, что в действующей редакции не была учтена в полной мере роль интернет-сетей и медиа вполне понятен, ведь он готовился еще в 2013 году. Теперь же пришло время интернет-имамов и гугл-шейхов, то есть любой человек сам себе голова и ориентируется не только на какое-то на одно СМИ, а на мнения возможно никому не известных, но ярких, заразительных лидеров мнений на ютуб-канале или в инстаграмме. И мы не знаем какие это личности: реакционные или несущие прогресс. Не знаем, кто управляет акаунтом в интернете – застенчивый историк под маской нарисованного героя, или просто бот – программа. И в этой реальности нашего времени следует ориентироваться всем и каждому. И следовательно все это должно найти отражение в новой концепции и в реальных делах.

Экспертный анализ реализации концепции предоставила эксперт Гульнара Ибраева, а также известный теолог Кадыр Маликов. Также свои мнения и вопросы смогли озвучить участники встречи.

Следует отметить, что в разработке концепции учитывались мнения представители ДУМК, Православной церкви и других религий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384317
Теги:
Госкомиссия по делам религий, молодежь, религия, экстремизм, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  