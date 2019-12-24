В новой Концепции политики КР в религиозной сфере учтут роль интернета

В Бишкеке прошел круглый стол, на котором представители различных государственных структур, конфессий и религий обсуждали реализацию "Концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы".

О предварительных итогах рассказал заместитель директора госкомиссии по делам религии Кыргызской республики Закир Чотаев. Он отметил, что срок концепции еще не истек, и они хотели бы внести некоторые коррективы в документ, чтобы он соответствовал времени и потребностям. А также сообщил, что одновременно разрабатывается новый документ – новая концепция. И для этого надо проанализировать, какая работа проделана, какие результаты, для того чтобы понять куда двигаться.

Тот факт, что в действующей редакции не была учтена в полной мере роль интернет-сетей и медиа вполне понятен, ведь он готовился еще в 2013 году. Теперь же пришло время интернет-имамов и гугл-шейхов, то есть любой человек сам себе голова и ориентируется не только на какое-то на одно СМИ, а на мнения возможно никому не известных, но ярких, заразительных лидеров мнений на ютуб-канале или в инстаграмме. И мы не знаем какие это личности: реакционные или несущие прогресс. Не знаем, кто управляет акаунтом в интернете – застенчивый историк под маской нарисованного героя, или просто бот – программа. И в этой реальности нашего времени следует ориентироваться всем и каждому. И следовательно все это должно найти отражение в новой концепции и в реальных делах.

Экспертный анализ реализации концепции предоставила эксперт Гульнара Ибраева, а также известный теолог Кадыр Маликов. Также свои мнения и вопросы смогли озвучить участники встречи.

Следует отметить, что в разработке концепции учитывались мнения представители ДУМК, Православной церкви и других религий.