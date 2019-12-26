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Потолок чуть не рухнул на детей, а взрослые не торопятся

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- Н Крайнова
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В бишкекском детском саду № 31 на улице Боконбаева в ночь с 24 на 25 ноября рухнул потолок. К счастью это произошло, когда детей не было в учреждении, и никто не пострадал. Заведение 26 ноября закрыли на ремонт, а более двухсот детей по сей день остаются без садика.

Родители детсадовцев написали письмо в редакцию "ВБ", в котором сообщают, что им обещали закончить ремонт в течение двух недель, но на исходе уже месяц, а садик все еще закрыт.

- До сих пор нам ничего не говорят, когда сад заработает. Родители перебиваются как могут, дети остались без новогодних праздников и подготовки к школе. Оплата в саду составляла 1500 сомов в месяц, также были отдельные сборы на текущий ремонт, но где он? Мы намерены обратиться в Финполицию, - говорится в письме родителей.

Корреспондент "ВБ" убедилась, на калитке висят два объявления, из которых следует, что в связи с аварийным состоянием сад не работает, за исключением ясельной группы, которая находится в отдельном здании.

Действительно, из здания ясельной группы слышались детские голоса. А вот основное здание пустует, но вход туда открыт. Не без опаски поднимаемся на второй этаж, в одном из кабинетов собрались воспитатели. Заведующая сидела в своем кабинете на первом этаже. Выяснилось, что взрослые не боятся находиться внутри аварийного здания, боятся только огласки. Заведующая и работники сада сразу предупредили, что все комментарии можно получить только в управлении образования.

В столичном управлении образования корреспонденту "ВБ" подтвердили, что потолок действительно рухнул, но в саду продолжает работать ясельная группа на 60 детишек.

- 29 ноября состоялась выездная комиссия, которая пришла к выводу, что требуется технический осмотр всего здания. Оно очень старое, 1957 года постройки, там нет плит перекрытия, все держится на балках. Сейчас там работают специалисты из Института сейсмологии, которые должны вынести решение, можно ли здание отремонтировать или необходимо строить новое. Сейсмологи могут работать до двух месяцев. В дальнейшем сад будет введен в титульный список строительства на 2020 год, - комментирует ситуацию специалист управления образования Данияр Абдуазизов.

По словам чиновника, родителям придется запастись терпением, потому как сад будет закрыт еще, как минимум, полгода. На время разместить детей из аварийного здания в другие дошкольные учреждения тоже не получится, потому как все они переполнены.

А в электронной очереди ждут своего места около 20 тысяч малолетних бишкекчан!

  1. под текст

За срыв подачи тепла в детсад № 117 и школу № 3 на днях уволили главу управления капитального строительства Азамата Омурзакова. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов. Из–за безответственности чиновников сад и школа оставались без отопления в морозы. Дети занимались в холодных классах, а у дошколят отменили все занятия.

Чиновники вместо того, чтобы принимать экстренные меры, неделями ждали проведения тендера на сумму 1 миллион сомов, не проверив правильность составления сметы. Только благодаря вмешательству мэра тепло вернулось в учреждения, ремонт обошелся всего в 30 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/384357
Теги:
детский сад, Бишкек, Кыргызстан, крушение
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