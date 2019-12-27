"Лонг Хай". Деньги, тендер и бывший премьер

Представительство ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай" вновь оказалось замешано в скандале. На 1 декабря этого года сумма ее задолженности перед нашим государством по налогам составила 227 миллионов сомов. Такие данные накануне опубликовала Государственная налоговая служба.

Надо отметить, что это далеко не первый скандал, связанный с "Лонг Хай". На нее ранее было заведено два уголовных дела. Первое - в июне 2018-го "по фактам мошенничества, злоупотребления должностным положением и заключения контракта, осуществления госзакупки вопреки интересам страны при строительстве дороги Балыкчи - Корумду". Второе - в октябре того же года. Работники департамента дорожного хозяйства тогда незаконно разрешили компании "Лонг Хай" при строительстве конструкций применять обычный цемент вместо сульфатостойкого. Это привело бы к быстрому износу трассы и увеличило бы риск при ЧС. Вот только цену взяли, как за обычный цемент. То есть, нарушили закон.

Шаткий "мост"

В КР представительство ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов "Лонг Хай" работает уже почти пять лет. Компания прошла регистрацию 3 ноября 2015 года. Руководителем представительства, согласно базе Минюста, числится гражданин Китая Сунь Чжэн Фу.

Компания победила в тендере на строительство трассы Балыкчи - Тамчи - Чолпон-Ата - Корумду. Строительство было "приурочено" к проведению Всемирных игр кочевников. Закончить реконструкцию важной иссык-кульской дороги планировалось в 2017 году. Но "наполеоновским" планам правительства реализоваться не удалось. Уже в марте следующего года из-за неожиданно разразившегося скандала вокруг финансовой составляющей "Лонг-Хай" в отставку уходит премьер-министр Темир Сариев и министр транспорта Замирбек Айдаров.

Позже экс-главу правительства обвинят в лоббировании интересов китайской компании, а Минтранс - в фальсификации итогов тендера. Бывшего премьера открыто обвинил бывший министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев на заседании депутатской комиссии. - Приближенные премьер-министра лоббировали интересы фирмы "Лонг Хай" на тендере по реконструкции автодороги Балыкчи-Корумду, - заявил тогда Малабаев.

Позже Темир Сариев заявил, что подобные обвинения происки против него политических оппонентов, включая бывшего главу КР Алмазбека Атамбаева.

- Это специально пустили слухи, чтобы меня скомпрометировать и снять с должности. Атамбаев в свое время очень хорошо пользовался этим методом, и теперь сам страдает от него, - отметил Сариев.

На сам проект, который отдали "Лонг Хай", изначально денег в бюджете страны не было. Их хотели изыскать из средств от продажи MegaCom. Но покупателей для сотового оператора найти не удалось. В итоге начались забастовки рабочих, занимавшихся реконструкцией трассы. Задержка заработной платы им от компании растягивалась до полугода. Так 20 декабря 2017 года около 500 рабочих вышли на забастовку, остановив работы по строительству трассы.

- В преддверии Нового года планируем с надеждой обратиться в правительство, к депутатам, ко всем тем, кто неравнодушен к строительству автодороги. Нас огорчает, что на протяжении 5 месяцев работникам не выплачивается заработная плата. Мы обратились к руководству нашей компании с письмом и получили ответ, что руководство страны не перечисляет деньги на зарплату. Обратились в Министерство транспорта, направили официальное письмо в правительство, но до сих пор не получили ответа. Зарплата рабочих составляет 12-20 тысяч сомов, - сообщил глава профкома работников этой компании Бейшекадыр Сарыбаев.

Денег нет, дорог - тоже

Вопрос выплаты заработной платы рабочим поднимал в ЖК и депутат Дастан Бекешев. На это ему, занимавший на тот момент пост премьер-министра, Сапар Исаков ответил: - На 2017 год эта дорога не была включена. Средства не были предусмотрены, мы ведем переговоры и пересмотрим бюджет на 2018 год. Работы приостановили, но в дальнейшем КР предстоит работать по этому вопросу. У нас впереди еще Третьи Всемирные игры кочевников. У нас предложение проложить асфальт, сейчас у нас задолженности перед "Лонг Хай". Вот только вопрос "денежного довольствия" "Лонг Хай" так и не решился. Уже 14 мая 2018 года строители вновь остановили работы из-за 4-х месячной задержки зарплат.

- Компания обещала, что зарплата будет 10-11 мая. Но сегодня рабочим было выдано всего по 10 тысяч сомов и сказано, что оставшаяся часть зарплаты будет в конце этого месяца, после чего возмущенные дорожные строители объявили забастовку. Сейчас выдачи зарплаты требуют около 200 человек, - пояснил тогда один из бастовавших.

Позже стало известно, что счета китайской компании "Лонг-Хай" арестовали из-за долгов перед субподрядчиками. В суд на должника подала "Кыргыз жол курулуш". Истец обвинил китайского подрядчика в несвоевременной оплате услуг. В итоге суд принял решение об аресте средств ответчика. В настоящий момент неясно на какой стадии находятся уголовное дело и судебное разбирательство.

Инвестпроект с "Лонг Хай" в целом вызывает лишь недоумения. Мало того, что компания-победитель не имела своего бюджета на выплату заработной платы! Так еще и отечественный Минтранс оказался в должниках у иностранного подрядчика. На 1 ноября 2018 года кредиторская задолженность Департамента дорожного хозяйств при МТиД КР составляла 251,1 миллионов сомов.

- Необходимо отметить, что в мировой практике подрядчик должен иметь свои оборотные средства и в случае образования долга он должен выделить своим субподрядным организациям средства на его погашение по заработной плате и другим выплатам. Однако ввиду отсутствия финансовых средств у ОсОО ЦКДиМ "Лонг Хай" постоянно возникают проблемы с отчислениями, - прокомментировали ситуацию ранее в МТиД КР.

Удивительное равнодушие

Примечательно, что, несмотря на многочисленные возмущения, относительно законности получения тендера "Лонг-Хай", как в ЖК, так и в правительстве, отзывать лицензию у компании никто не стал. Более того, задержки со сдачей в эксплуатацию трассы и отсутствие средств у китайского подрядчика явно никого не смущают. В первой половине 2019 года "Лонг-Хай" выполнила лишь половину из намеченных еще в 2016 году (!) работ. Причем, за все это время стоимость проекта выросла с 6 до 8 миллиардов сомов.

Согласно официальной справке, строительные работы компанией "Лонг Хай" начаты 5 ноября 2015 года. Участок Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата - Корумду с 0 по 104 км реконструируется "по II технической категории с уширением проезжей части до 15,5 метра с четырьмя полосами движения".

"Заказчиком выступает Департамент дорожного хозяйства при МТиД КР. Постоянный технический надзор за работами осуществляется ОсОО "Кыргыз Трек" Интернешнл. Сумма контракта составила 30,0 млн сомов. Общая сметная стоимость 9 млрд. 202,4 млн. сом. Стоимость контракта: 6 млрд. 803,5 млн. сом. Профинансировано в 2015 году – 180,0 млн сом; 2016 – 1410,2 млн сом. В 2017 - 990,0 млн сом. В 2018- 985,0 млн сом. Подрядчик ЦКДМ "Лонг Хай" в КР", - говорится в справке госорганов.