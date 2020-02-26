МИД КР просит воздержаться от поездок в Китай, Италию, Японию, Корею и Иран

МИД просит кыргызстанцев воздержаться в ближайшие недели от путешествий в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19 - Япония, Италия, КНР, Республика Корея и Иран.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах МИД и дипломатические представительства Кыргызской Республики в КНР, Республике Корея, Иране, Японии и Швейцарии (консульский округ охватывает Италию) в оперативном и круглосуточном режиме принимает обращения кыргызстанцев.

"В круглосуточном режиме проводится сбор и обобщение информации, составляются списки наших граждан, которые находятся на территориях этих государств, для организации соответствующих мероприятий по оперативному реагированию на обращения граждан Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях", - сообщает пресс-служба МИД.

В этой связи, Министерство призывает граждан, находящихся в странах, подверженных распространению коронавируса сообщить свои актуальные адреса, персональные и контактные данные и другую значимую информацию в загранучреждения Кыргызской Республики в странах пребывания.

"МИД Кыргызской Республики рекомендует гражданам Кыргызской Республики временно воздержаться от поездок в Китай, Японию, Республику Корея, Италию и Иран до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Адреса и контактные данные посольств и консульских служб:

1. Департамент консульской службы МИД Кыргызской Республики. Адрес: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо 10, служебный телефон (+996 312) 663405 (доб. 105, 109, 119), 660811 (доб. 105, 109, 119).

2. Посольство Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике. Адрес: H 10/11 King"s Villas № 18, Xiaun Road, Beijing 100016, China, служебный телефон (+86 10) 64681297, e-mail: kgembassy.cn@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +86 132 602 03680; +86 135 819 02801.

3. Генеральное консульство Кыргызской Республики в г.Гуанчжоу. Адрес: Room No. 707, Grand Tower No. 228, Tianhe Road, Guangzhou, 510620, China, служебный телефон (+86 20) 38013875, e-mail: kgconsulate-guangzhou@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +86 139 250 51627, +86 186 660 93015.

4. Визовый пункт МИД Кыргызской Республики в г.Урумчи. Адрес: №876, Davan Bei, Urumqi city, China, 830063, e-mail: kgconsulate.urumchi@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +86 133 256 29147, +86 185 990 44747.

5. Посольство Кыргызской Республики в Япония. Адрес: 108-0079, Tokyo, Japan, Minato-ku, Mita 1-5-7, служебный телефон (+81 3) 6453 8277, e-mail: kgembassy.jp@mfa.gov.jp

6. Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея. Адрес: Dongbinggo dong 28-17, Yongsan-gu Seoul, служебный телефон (+82 2) 3790951, 3790952, e-mail: kgembassy.kr@mfa.gov.kg, номер телефона для экстренной связи: +82 10 2180 4216.

7. Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран. Адрес: PO code: 195 793 5611, bldg. 12, 5th Naranjestan Alley, Pasdaran Street, Tehran, служебный телефон (+98 21) 228 303 54, e-mail: kgembassy.ir@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +98 933 179 2782, +98 935 250 5278.

8. Посольство Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации. Адрес: Avenue Blane 51, 1202 Geneva, служебный телефон (+41 22) 707 9220, e-mail: kgembassy.ch@mfa.gov.kg, номер телефона для экстренной связи: +41 789 781 414.