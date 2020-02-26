Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МИД КР просит воздержаться от поездок в Китай, Италию, Японию, Корею и Иран

327  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД просит кыргызстанцев воздержаться в ближайшие недели от путешествий в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19 - Япония, Италия, КНР, Республика Корея и Иран.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах МИД и дипломатические представительства Кыргызской Республики в КНР, Республике Корея, Иране, Японии и Швейцарии (консульский округ охватывает Италию) в оперативном и круглосуточном режиме принимает обращения кыргызстанцев.

"В круглосуточном режиме проводится сбор и обобщение информации, составляются списки наших граждан, которые находятся на территориях этих государств, для организации соответствующих мероприятий по оперативному реагированию на обращения граждан Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях", - сообщает пресс-служба МИД.

В этой связи, Министерство призывает граждан, находящихся в странах, подверженных распространению коронавируса сообщить свои актуальные адреса, персональные и контактные данные и другую значимую информацию в загранучреждения Кыргызской Республики в  странах пребывания.

"МИД Кыргызской Республики рекомендует гражданам Кыргызской Республики временно воздержаться от поездок в Китай, Японию, Республику Корея, Италию и Иран до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Адреса и контактные данные посольств и консульских служб:

1.   Департамент консульской службы МИД Кыргызской Республики. Адрес: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо 10, служебный телефон (+996 312) 663405 (доб. 105, 109, 119), 660811 (доб. 105, 109, 119).

2.   Посольство Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике. Адрес: H 10/11 King"s Villas № 18, Xiaun Road, Beijing 100016, China, служебный телефон (+86 10) 64681297, e-mail: kgembassy.cn@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи:    +86 132 602 03680; +86 135 819 02801.

3.   Генеральное консульство Кыргызской Республики в г.Гуанчжоу. Адрес: Room No. 707, Grand Tower No. 228, Tianhe Road, Guangzhou, 510620, China, служебный телефон (+86 20) 38013875, e-mail: kgconsulate-guangzhou@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +86 139 250 51627, +86 186 660 93015.

4.   Визовый пункт МИД Кыргызской Республики в г.Урумчи. Адрес: №876, Davan Bei, Urumqi city, China, 830063, e-mail: kgconsulate.urumchi@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +86 133 256 29147, +86 185 990 44747.

5.   Посольство Кыргызской Республики в Япония. Адрес: 108-0079, Tokyo, Japan, Minato-ku, Mita 1-5-7, служебный телефон (+81 3) 6453 8277, e-mail: kgembassy.jp@mfa.gov.jp

6.   Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея. Адрес: Dongbinggo dong 28-17, Yongsan-gu Seoul, служебный телефон (+82 2) 3790951, 3790952, e-mail: kgembassy.kr@mfa.gov.kg, номер телефона для экстренной связи: +82 10 2180 4216.

7.   Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран. Адрес: PO code: 195 793 5611, bldg. 12, 5th Naranjestan Alley, Pasdaran Street, Tehran, служебный телефон (+98 21) 228 303 54, e-mail: kgembassy.ir@mfa.gov.kg, номера телефонов для экстренной связи: +98 933 179 2782, +98 935 250 5278.

8.   Посольство Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации. Адрес: Avenue Blane 51, 1202 Geneva, служебный телефон (+41 22) 707 9220, e-mail: kgembassy.ch@mfa.gov.kg, номер телефона для экстренной связи: +41 789 781 414.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385741
Теги:
Иран, Италия, Китай, Южная Корея, Япония, эпидемия, Кыргызстан, путешествия, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  