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Атамбаев будет участвовать в суде по кой-ташскому делу

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- Оксана Гут
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Предварительные слушания по делу о кой-ташских событиях назначены на 2 марта, понедельник. Дело будет рассматриваться Первомайским районным судом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член политсовета СДПК, одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.

"Экс-президент Алмазбек Атамбаев выразил свою позицию. Он намерен принимать участие в судебном разбирательстве и быть рядом с теми, кто выступал против беззакония и правового произвола", - написала она.

Напомним, следствие по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа было завершено 10 января, 14 лицам были вручены уведомления о подозрении в совершении преступления. В том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, два депутата Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлено обвинение по десяти статьям, помимо прочего "Убийство" и "Покушение на насильственный захват власти". В отношении еще пяти человек уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве.

Также отметим, что ранее в суде по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева Алмазбек Атамбаев отказался участвовать.


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URL: https://www.vb.kg/385785
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, СДПК
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