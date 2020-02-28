Изменили дату слушаний по делу о кой-ташских событиях

В Первомайском районном суде изменили дату предварительных слушаний по делу о кой-ташских событиях, где обвиняемым проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. Об этом в социальной сети facebook написала Кундуз Жолдубаева.

"Уважаемые коллеги, друзья! Предварительные слушания по кой-ташским событиям перенесли на вторник, 3 марта. Время: 16.00. Видимо, власти боятся митинга, намеченного на 2 марта сторонниками Садыра Жапарова", - написала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, по делу о кой-ташских событиях 7-8 августа проходят 14 обвиняемых. В том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев, член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков и другие.

Кроме того, 2 марта сторонники экс-депутата ЖК Садыра Жапарова планируют провести митинг в его поддержку.