Кыргызстан инициирует новые преференции для мигрантов в ЕАЭС

Необходимость дальнейшего совершенствования условий для трудовых мигрантов в Евразийском экономическом союзе стало одной из главных тем, поднятых на международной научно - практической конференции "Перспективы рынка труда Евразийского экономического союза и миграции", состоявшейся 3 марта в Москве, на базе Финансового университета при правительстве России. О предложениях Кыргызстана по этому поводу собравшимся сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов.

Он отметил, что Кыргызстан и Россию связывают отношения стратегического союзничества, которое поступательно развивается по самым разным направлениям. И напомнил, что одна из стратегических целей стран ЕАЭС - это обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

"Именно люди, то есть трудовые ресурсы, являются основным источником развития государства и евразийского объединения. В этой связи предпринимаемые в Союзе меры должны быть направлены в первую очередь на улучшение правового положения трудящихся и членов их семей, повышение уровня социальной защиты. Формирование единого рынка труда становится важнейшим приоритетом интеграционного взаимодействия наших стран. Он откроет больше возможностей для занятости и социальной мобильности их граждан. И, как следствие, поспособствует увеличению темпов развития экономики, сокращению незаконной миграции и нерегистрируемого трудоустройства, а также снижению коррупционной составляющей всего в силу уменьшения количества документов", - подчеркнул дипломат.

Говоря о реализации Договора о ЕАЭС, который предоставляет равные права для осуществления трудовой деятельности на союзном пространстве, Аликбек Джекшенкулов в числе очередных важных шагов назвал подписание в декабре 2019 года главами государств соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся: "Ожидаем, что оно пройдет во всех государствах Союза внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу, в возможно короткие сроки".

Посол также сообщил, что на площадке Евразийской экономической прорабатывается платформа стандартизированной системы поиска вакансий "Работа без границ". Ее реализация позволит людям на расстоянии, через Инетрнет узнавать о рабочих местах в странах ЕАЭС.

Как заявил Джекшенкулов, Кыргызстан с момента полноправного членства в Союзе активно выступает за последовательное устранение в нем различных барьеров, в том числе в трудовой миграции. В этой связи дипломат акцентировал внимание участников конференции на ряде моментов, которые, по его мнению, требуют дальнейшего поиска взаимоприемлемых решений. В том числе, на российском рынке труда как основной страны трудоустройства мигрантов из стран Союза.

Одна из существующих проблем - процедура постановки на миграционной учет по месту пребывания. Собственники арендуемого мигрантами жилья и работодатели не всегда направляют в компетентные органы уведомления о постановке на такой учет. Однако несвоевременное прохождение этой процедуры автоматически переводит мигрантов в статус нелегалов.

Так же нарушение иностранными гражданами правил пребывания влечет за собой административную ответственность вплоть до применения к ним мер по ограничению въезда в государство трудоустройства. Именно вследствие этих причин, по словам посла, сегодня десятки тысяч мигрантов из Кыргызстана попали в черный список, в том числе за совершение мелких, незначительных административных правонарушений, даже элементарных нарушений правил дорожного движения.

Но подобного рода ограничения затрудняют реализацию трудовых прав в соответствии с Договором о ЕАЭС. Поэтому Кыргызстан, сообщил Джекшенкулов, инициировал внесение дополнений в данный договор, предусматривающих неприменение таких мер в случае, если гражданин оплатил положенные штрафы. Посол выразил надежду на скорейшее внесение российской стороной соответствующих изменений в свое законодательство, в Кодекс об административных правонарушениях. А также – на решение в РФ вопроса обязательного медицинского страхования членов семей трудовых мигрантов, особенно несовершеннолетних детей, с тем, чтобы оказание медицинской помощи осуществлялось на одинаковых условиях с гражданами России.

Поднял глава дипмиссии КР и проблему, возникающую в связи с необходимостью при въезде в РФ обязательно указывать цель въезда. А если она изменилась, и человек, к примеру, решил трудоустроиться в РФ, то ему понадобится покинуть страну пребывания и повторно въехать, указав цель "Работа".

"Считаем, что цель въезда не должны быть препятствием для свободного осуществления трудовой деятельности на едином рынке труда ЕАЭС. И Кыргызстан уже поддержал проект поправок в договор о Союзе, дающий право изменить цель въезда без выезда за пределы государства трудоустройства", - заявил Аликбек Джекшенекулов.

Он также проинформировал, что Кыргызстан поддержал инициативу Евразийской экономической комиссии о приданию особого статуса трудящимся государств ЕАЭС.