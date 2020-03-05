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Активисты требуют справедливого расследования дела Каныбека Осмоналиева

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- Екатерина Улитина
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Сапар Аргымбаев в обращении Комитета обращает внимание на несправедливость суда и следствия во время работы президента Алмазбека Атамбаева. По их мнению, в те годы незаконно были осуждены более 20 человек по политическим мотивам. До сих пор судимость с них не снята, хотя многие уже находятся на свободы.

В своем обращении Комитет просит не повторять практику прежнего режима и подойти к объективно и справедливо к расследованию дела Каныбека Осмоналиева и других задержанных по делу о митинге 2 марта.

Напомним, Каныбек Осмоналиев арестован на два месяца за организацию митинга Садыра Жапарова

Текст обращения:

"2 марта 2020 г. был проведен митинг в Бишкеке сторонников политика Садыра Жапарова, и к концу дня произошел его разгон силами правоохранительных органов.

С горьким сожалением, мы приходим к выводам о том, что все стороны данного общества не выучили исторические уроки последних лет Кыргызстана. Навыки и умения по предотвращению таких конфликтов так до сих пор и не приобрели ни участники протестной акции, ни власти.

Так и не состоялись открытые консультации, переговоры с организаторами задолго проанонсированного митинга. Что в результате? Более полтора сотни человек были краткосрочно задержаны и затем выпущены, а известные деятели как Каныбек Осмоналиев, Сабыр Жапаров оказались в СИЗО ГКНБ с тяжелыми обвинениями в совершении покушения на насильственный захват власти и организации массовых беспорядков.

И это вновь происходит в год проведения выборов, на сей раз парламентских выборов.

Всем известно, что жертвами политической репрессии режима Атамбаева с 2016-2018гг. стал ряд известных общественно-политических деятелей – 25 человек были обвинены, в том числе Садыр Жапаров, по разным выдуманным статьям вплоть до ложных обвинений в государственной измене, и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Многие из них вышли на свободу из тюремного заточения, но с них так и не была снята незаконная судимость. Оппозиционеры режима Атамбаева до сих пор не реабилитированы по причине засилья атамбаевских назначенцев в органах действующей власти - это следователи, прокуроры и судьи, которые еще должны понести ответственность за ложные доказательства несуществующих обвинительных фактов, за систематическое беззаконие.

Памятуя как проводились расследования по этим делам в то время, мы ожидаем квалифицированных строго по закону доказательств вины Каныбека Осмоналиева и Сабыра Жапарова и проведения открытого суда, в случае если таковые доказательства будут найдены. Это достаточная гарантия для вынесения обоснованного приговора, в первую очередь, со стороны кыргызского общества.

Наши требования по политической и правовой реабилитации оппозиционеров режима Атамбаева остаются в силе"


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URL: https://www.vb.kg/385952
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, митинг, суд, Кыргызстан, расследование
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