Судебное заседание по кой-ташскому делу назначено на 23 марта

Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше назначено на 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского райсуда.

В производстве Первомайского райсуда Бишкека рассматривается уголовное дело по обвинению: Атамбаева А.Ш., Ниязова Ф.А., Карамушкиной И.Ю., Кодурановой А.С., Джеенбекова Р.Б., Мискенбаева М.Дж., Жолдубаевой К.А., Сагымбаева К.Р., Шаменова М.Т., Карыпбек уулу Р., Баабиева Ф.Ж., Осмоналиева К.А. и Капарбек уулу Н.

Сегодня, 6 марта, предварительное слушание продолжилось. Были рассмотрены заявленные ходатайства со стороны защиты.

После по результатам предварительного слушания судьей принято решение о назначении судебного заседания на 23 марта 2020 года к 10:00 часам.

Отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 275 УПК КР предварительное слушание проводится судьей в закрытом судебном заседании с участием сторон.