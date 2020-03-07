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В 2019 году спортсмены из Кыргызстана завоевали 442 золотые медали

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- ВБ
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За 2019 год кыргызстанские спортсмены завоевали 1306 медалей. Об этом накануне сказал заместитель главы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канатбек Арпачиев на пресс-конференции в Бишкеке. Об этом сообщает издание Sport АКИpress.

По его словам, было завоевано 442 золотых медали, 367 серебряных, 497 бронзовых.

"На территории Кыргызтана было проведено 1860 спортивно-массовых мероприятий, из них 125 являются международными", - сказал он.

Также он добавил, что в 2019 году Госагенство выплатило 214 спортсменам стипендию в размере 36 млн 220 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/385986
Теги:
награда, спорт, статистика, Кыргызстан
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