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Президент поздравил женщин с 8 Марта

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил женщин Кыргызстана с Международным женским днем - 8 Марта.

Поздравление Главы государства:

"Уважаемые женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем - 8 марта!

Женщины украшают нашу жизнь, привнося в нее гармонию и радость. Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, мудростью и милосердием.

Наш народ свято хранит традицию уважения к Женщине-Матери.

В настоящее время женщины активно участвуют в экономической, политической жизни общества, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Они успешно трудятся во всех сферах деятельности и вносят весомый вклад в развитие нашей страны.

Наши женщины по-прежнему несут на себе основную нагрузку по воспитанию детей.

Дорогие женщины, защита материнства и детства всегда будет приоритетной задачей государственных органов.

Все наши усилия направлены на улучшение условий жизни, чтобы наши женщины были уверены в завтрашнем дне и не беспокоились за будущее своих детей.

Желаю вам крепкого здоровья, материнского счастья, мира и благополучия".


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URL: https://www.vb.kg/385998
Теги:
8 Марта, праздник, Сооронбай Жээнбеков
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