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На женском марше задержана Рита Карасартова (видео)

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- Екатерина Улитина
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Во время разгона женского марша к 8 Марта сотрудники милиции задержали главу Агентства Профтехобразования Риту Карасартову.

Правоохранительные органы, работающие на площади Победы, где был назначен старт марша, утверждают, что участников не задерживают, а собирают для проведения профилактической беседы.

Рита Карасартова - известная правозащитница. В декабре 2019 года была назначена на пост главы Агентства профтехобразования.

Кроме того, по неподтвержденным данным задержан журналист Канат Каниметов. О своём задержании в соцсети сообщила правозащитница Динара Ошурахунова.

Напомним, сегодня, 8 марта марш феминисток был сорван группой людей, которые закидали участников яйцами. После этого милиция начала уводить с площади собравшихся людей.


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URL: https://www.vb.kg/386003
Теги:
8 Марта, правозащитники, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, ГУВД, Рита Карасартова
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