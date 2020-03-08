Более 50 участников женского марша доставлено в РОВД. Некоторых отпустили

В Свердловское РОВД Бишкека доставлены от 50 до 70 участников мирного марша. Об этом VB.KG сообщили организаторы мероприятия.

Сейчас у здания РОВД собрались люди. Они ждут когда отпустят задержанных время разгона марша людей. Здесь находятся правозащитники и представители Национального Центра по Предупреждению пыток, но их не пускают в здание РОВД.

Некоторых участников марша уже отпустили, в том числе Риту Карасартову.

Напомним, сегодня 8 марта группа граждан закидали яйцами участниц мирного марша к 8 Марта. После этого, сотрудники милиции стали силой уводить людей, собравшихся на площади Победы и увозить в отделение милиции.