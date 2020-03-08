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Более 50 участников женского марша доставлено в РОВД. Некоторых отпустили

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- Екатерина Улитина
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В Свердловское РОВД Бишкека доставлены от 50 до 70 участников мирного марша. Об этом VB.KG сообщили организаторы мероприятия.

Сейчас у здания РОВД собрались люди. Они ждут когда отпустят задержанных время разгона марша людей. Здесь находятся правозащитники и представители Национального Центра по Предупреждению пыток, но их не пускают в здание РОВД.

Некоторых участников марша уже отпустили, в том числе Риту Карасартову.

Напомним, сегодня 8 марта группа граждан закидали яйцами участниц мирного марша к 8 Марта. После этого, сотрудники милиции стали силой уводить людей, собравшихся на площади Победы и увозить в отделение милиции.


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URL: https://www.vb.kg/386004
Теги:
8 Марта, задержание, митинг, Бишкек, Кыргызстан, ГУВД
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