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Омбудсмен требует наказать милиционеров, не пускавших к задержанным юристов

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Свердловского РУВД, не пропустившие адвокатов к задержанным в ходе разгона марша 8 марта, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом заявляет Аппарат Омбудсмена.

"8 марта Омбудсменом КР в УВД Свердловского района была направлена мониторинговая группа из числа сотрудников аппарата Акыйкатчы для срочного посещения задержанных участников марша солидарности за права женщин и против насилия, проходившего в этот день на Площади Победы г. Бишкек. Однако сотрудники милиции более часа не пропускали экспертов мониторинга в здание УВД", - говорится в сообщении аппарата Омбудсмена.

Представители аппарата составили акт о воспрепятствования деятельности Омбудсмена. Правозащитников пустили в здание РОВД лишь после того, как всех задержанных отпустили отпущены.

"Сотрудники милиции сообщили, что в УВД были доставлены 70 участников данного марша, на 9 из них составлены протоколы о нарушении ст. 82 Кодекса о нарушениях ("Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел"). Кроме того, соответствующие протоколы о нарушении были составлены и на представителей объединения "Кырк Чоро", которые в ходе разговора с участниками мониторинговой группы, заявили, что не имеют никакого отношения к неизвестным лицам, нападавшим на участников этого марша", - говорится в сообщении Омбудсмена.

В отношении ряда сотрудников УВД Свердловского района, не пропустивших представителей Омбудсмена КР и Национального центра по предупреждению пыток в здание УВД, подготовлены и направлены соответствующие Представления о привлечении этих милиционеров к дисциплинарной ответственности за игнорирование и не исполнение Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/386023
Теги:
8 Марта, митинг, омбудсмен, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, Кырк Чоро, ГУВД
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