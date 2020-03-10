Отмена Нооруза. На что мэрия Бишкека потратит сэкономленные 4,2 млн сомов

В связи с коронавирусной инфекцией, распространяющейся во всем мире, в качестве мер предосторожности, в Бишкеке были отменены культурно-массовые мероприятия.

В том числе, приуроченные к международному женскому дню 8 марта и празднованию Нооруза.

В пресс-службе столичной мэрии рассказали, куда пойдут средства от несостоявшихся праздников.

В этом году на поздравление представительниц прекрасного пола в городском бюджете было предусмотрено 2 миллиона 200 тысяч сомов, на празднование Нооруза на центральной площади "Ала-Тоо" – 2 миллиона сомов. Итого 4 миллиона 200 тысяч сомов будут оптимизированы и останутся на счету города, в будущем средства будут направлены на следующие праздничные мероприятия столицы.

Отметим, что в этом году управление культуры мэрии города Бишкек запланировало порядка 17 масштабных мероприятий, среди них празднование Дня Победы и более тысячи мелких ивентов.