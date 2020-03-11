Правозащитники просят ООН и ОБСЕ отреагировать на разгон марша 8 марта

Правозащитники обратились в ООН и ОБСЕ с просьбой обратить внимание на действие властей Кыргызстана по разгону мирного женского марша к 8 марта. Об этом сообщает правозащитная организация "Бир Дуйно Кыргызстан".

Правозащитники призвали международные организации предпринять следующие меры:

Срочно отреагировать на случившийся силовой произвол в отношении участников "Женского марша солидарности"; Призвать власти Кыргызстана остановить насилие в отношении женщин, гарантировать безопасность и защиту для каждой участницы мирного марша; Призвать власти Кыргызстана соблюдать право граждан на мирные собрания, предпринять все необходимые действия по недопущению подобных случаев применение силы и срыва мирных собраний в будущем; Обратиться к властям Кыргызстана о необходимости проведения всестороннего расследования произошедшего факта нарушений прав граждан на мирные собрания, привлечь к ответственности лиц, принимавших решение об ограничении мирного собрания, сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне; Найти и привлечь к ответственности провокаторов, учинивших насилие в отношении женщин и детей на мирной акции; Обеспечить необходимую юридическую, физическую защиту, медицинскую и психологическую помощь для задержанных и пострадавших участниц/ков женского марша.

Полный текст обращения:

Кыргызская Республика, являясь членом ООН и ратифицировав в 1994 г. Международный пакт о гражданских и политических правах, в соответствии со ст.21 обязана признавать и соблюдать право граждан на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом.

Право на свободу мирных собраний – неотъемлемое условие реализации других прав человека, таких как свобода выражения мнения. Право на свободу собраний, как одно из истинных основ демократии, закреплено в основных договорах по правам человека, а также в обязательствах в рамках ОБСЕ, которые взяли на себя государства-участники в 1990 году в Копенгагене.

Кыргызстан, являясь членом ООН и ОБСЕ, должен отвечать за соблюдение взятых на себя обязательств. В то же время, 8 марта 2020 года в г. Бишкек произошел беспрецедентно грубый и жесткий разгон мирного "Женского марша солидарности" со стороны около 50 провокаторов в масках и белых калпаках. Они напали на участниц/ков мирного марша, используя силу, разбили весь инвентарь и порвали плакаты. Также они закидывали активисток яйцами и камнями. Некоторые участницы/ки марша и журналисты получили ушибы и другие травмы.

Правозащитные организации и активистки-феминистки Кыргызстана ежегодно организуют женские марши, чтобы повысить осведомленность о правах женщин и гендерном равенстве, а также осудить нетерпимость, насилие и другие способы притеснения женщин.

Милиция, вместо того, чтобы задержать провокаторов и защищать демонстрантов, ловила участниц/ков марша, нарушив их право на свободу мирных собраний. В результате их действий около 70 человек были доставлены в УВД Свердловского района. Некоторые участницы/ки марша получили травмы во время задержаний. Детская писательница Алтын Капалова получила ушибы и растяжения во время задержания.

Более получаса участницы/ки марша находились во дворе здания при температуре +3 градуса по Цельсию. Затем сотрудники милиции стали достаточно жестко загонять задержанных в здание УВД. Одну из участниц марша – гражданку Украины Екатерину Мячину – милиционер ударил по голове в момент, когда она заходила в здание милиции.

После этого участниц/ков вынудили в течение более двух часов находиться в актовом зале УВД, нарушив их право на свободу передвижения.

Сотрудники милиции не представлялись, не объяснили причину задержания, а также не допустили адвокатов и представителей аппарата омбудсмена в здание УВД.

Одной из участниц стало плохо, у нее случилась паническая атака. Однако милиция не вызывала скорую помощь, ее вызвали сами участницы марша. После приезда скорой бригаду не пропускали в течение 20 минут. Кроме того, милиционеры не предоставили воду задержанным. Воду предоставили сторонницы/ки задержанных, которые пришли их поддержать к зданию УВД.

Восьмерых организаторок марша допрашивали в отдельных комнатах. Некоторых из них держали в коридоре и не предоставляли стулья. Воду им предоставили не милиционеры, а их сторонницы. В числе организаторок милиционеры задержали и их адвокатку Евгению Крапивину.

Всем им нормально не зачитали их права, оказывали психологическое давление, угрожали применением силы. Мохире Суяркуловой сотрудник милиции порвал паспорт.

Участниц/ков мирного марша отпустили через три часа после задержания, установив личности. На организаторок марша составили протоколы о задержании, вменив статью 82 Кодекса о нарушениях "Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел". Жестокий разгон мирной акции происходил на фоне заявлений чиновников о том, что "все усилия власти направлены на то, чтобы женщины были уверены в завтрашнем дне".

В данный момент шесть участниц марша находятся под следствием за "неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел". В их число входят правозащитницы Гуляим Айылчы из организации Бишкекские феминистские инициативы и Акбермет Кудайбергенова из ЛГБТИКА организации Лабрис, а также адвокатесса, профессорка университета и журналистка, которые являются активистками-феминистками2. Все активистки отказались соглашаться с обвинениями.

10 марта 2020 года как минимум девять из задержанных демонстранток подали жалобы на незаконные действия милиции Свердловского района в Государственный комитет национальной безопасности.

Вопрос правомерности действий милиции также следует изучить в связи с их бездействием в отношении неизвестных мужчин, которые напали на активисток. При разгоне акции ни один из провокаторов не был задержан и доставлен в милицию. Несколько СМИ Кыргызстана сообщили, что действия провокаторов были согласованы с правоохранительными органами и осуществлялись с молчаливого согласия властей.

Только 9 марта 2020 управление внутренних дел Свердловского района сообщило, что пятеро мужчин были оштрафованы за нарушение общественного порядка 8 марта 2020 года.

Ранее суд в Кыргызстане запретил проведение общественных собраний в центре Бишкека до 1 июля 2020 года, чтобы сохранить общественный порядок и противодействовать угрозе коронавируса. Однако 6 марта 2020 года иск из суда о запрете массовых акций в Свердловском районе был отозван, именно в этом районе и проходил женский марш 8 марта 2020 года. Управление внутренних дел Свердловского района публично заявило, что организаторы женского марша не уведомили органы внутренних дел о марше.

Заявление МВД о несанкционированности марша из-за запретов районных судов на их проведение, ссылки на то, что не было надлежащего согласования с акимиатом Свердловского района и мэрией г. Бишкек, противоречат Конституции Кыргызской Республики. Статья 34 гласит, что каждый имеет право на свободу мирных собраний, а их запрет и ограничения – недопустимы, поэтому действия по разгону женского марша являются прямым нарушением конституционных прав граждан. За день до демонстрации организаторы получали онлайн-угрозы, а их групповой чат в Telegram был взломан и удален.

В знак протеста 10 марта 2020 г. в г. Бишкек была проведена акция в защиту участниц мирного марша, на котором было выдвинуто требование отставки руководства Свердловского РОВД Бишкека и тщательного расследования нападения на участниц и участников женского марша. Несмотря на то, что протест 10 марта был совершенно мирным, группа женщин попыталась сорвать его, хватая и толкая участниц демонстрации3.

Кыргызстан, являясь членом ООН, несет международные обязательства в сфере соблюдения прав человека и конкретно гражданских и политических прав.

Кыргызстан, как член ОБСЕ должен четко выполнять все 6 руководящих принципов по мирным собраниям: