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В России могут ужесточить допуск мигрантов к работе

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- Евгений Денисенко
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В России могут обязать иностранных граждан - работников ряда профессий и производств - проходить профилактические медосмотры для допуска к работе. Эта – одна из инициатив, с которой выступила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Данной службой подготовлен законопроект, предусматривающий усиление контроля за проведением медицинских освидетельствований иностранцев и лиц без гражданства, а также за выдачей им медицинских заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции.

Также предлагается создание информационной системы для борьбы с вирусами. В нее будут вносить сведения эпидемиологического характера, "обеспечивающие возможность идентификации, в том числе иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения".

Такая система, по замыслу, поспособствует проведению мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний и предотвращению их распространения среди населения. И позволит значительно сократить сроки принятия решений о нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ, сроки его депортации. А также - обеспечит возможность получения информации, влияющей на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России, и поможет исключить практику проведения вне государственных медицинских организаций медосвидетельствований иностранцев и выдачи им заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции.

Соответствующие разработки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Необходимые изменения предлагается внести в федеральные законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Второй из этих законов может быть дополнен нормой о том, что при подаче заявления о выдаче иностранцу разрешения на временное проживание на территории России заявителю нужно будет документально подтвердить отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих – в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Действующими сегодня нормами ограничен въезд в Россию людей с ВИЧ-инфекцией. Как заявлено, работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не будут допускаться к работе.


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URL: https://www.vb.kg/386090
Теги:
законопроект, миграция, Россия, медицина
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Сюжет: Мигранты в России (6 материалов)
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