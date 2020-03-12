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Никитенко: Кыргызстану грозит своя пандемия - вируса ненависти

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- Оксана Гут
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Пандемия коронавируса - это серьезная опасность, но в Кыргызстане распространяется свой вирус. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат от "Ата Мекена" Наталья Никитенко.

"Многие говорят о пандемии коронавируса, что необходимо усилить меры по борьбе, в том числе работать над информационной кампанией. Я, конечно, поддерживаю в этом коллег. Но у нас внутри страны прорастает свой вирус - вирус ненависти и насилия. Случаи с семейным насилием множатся, каждый день мы слышим, то муж убил, то сжег, то побил. А когда женщины-активистки вышли с протестом к этому, какая у нас была реакция? Люди в масках устроили провокацию, а милиционеры никак не помогли демонстрантам, напротив, их увезли в РУВД. Разве так должны были поступить правоохранительные органы?" - возмутилась Никитенко.

Депутат потребовала установить личности всех провокаторов, напавших на женщин 8 марта, а также дать оценку действиям милиции.

"Если не установить сейчас этих людей в масках, то они завтра выйдут против других людей по религиозным, расовым признакам. Потом что выйдут к выборам против той или иной организации? Это самый настоящий вирус и если не решить этот вопрос, то нам, действительно, грозит пандемия вируса ненависти", - заявила парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/386100
Теги:
8 Марта, митинг, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, МВД, Наталья Никитенко
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