В реку Ала-Арча сбросили нефтепродукты. Вода и земля отравлены

В пробах воды из реки Ала-Арча и Ала-Арчинского водохранилища специалисты обнаружили нефтепродукты, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и ЛХ).

Ранее специалисты ведомства провели замеры проб воды и почвы в районе Ала-Арчинского водохранилища.

"По результатам химических исследований в пробах воды обнаружено превышения предельно-допустимой концентрации по азоту аммонийному от 2 до 4 раз, по азоту нитритному от 11 до 45 раз, нефтепродуктам от 2 до 11,4 раза", - говорится в сообщении ГАООСиЛХ.

Кроме того, вредные вещества обнаружены в пробах почвы. Превышения предельно-допустимой концентрации по азоту нитратному составляют от 2 до 13 раз, по цинку в 2,4 раза, по меди в 1,63 раза, по свинцу в 2,63 раза. По сравнению с фоновой концентрацией обнаружены превышения по железу до 40 раз, нефтепродуктов до 695 раз.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что результаты исследований воды и почвы показали, что 29 февраля 2020 года в реку Ала-Арча был произведен сброс вещества, содержащего большую концентрацию нефтепродуктов.

Напомним, 29 февраля пользователь социальных сетей сообщил, что вода в реке Аламедин в районе рынка "Дордой" приобрела ядовито-зеленый цвет. Была созданы специальная группа для изучения экологической ситуации. Позже в пресс-службе полномочного представителя в Чуйской области сообщили, что в реке Алмамедин вредных веществ не обнаружено.

В пресс-службе ГАООСиЛХ предполагают, что очевидец, сообщивший о загрязнении реки, дал неточную локацию.