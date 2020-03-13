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На Американской фондовой бирже произошло крупнейшее с 1987 года падение

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- Екатерина Улитина
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Вчера, 12 марта, на Американской фондовой бирже произошло стремительное падение индексов. На момент закрытия Dow Jones рухнул на 9.99%.

В СМИ вчерашнее крушение назвали крупнейшим с "черного понедельника" в 1987 году.

Еще утром три основных индекса США опустились сразу на 7%, это привело к автоматической остановке всех торгов на 15 минут. После этого Федеральная резервная система США объявила, что поддержит американские рынки на 1,5 триллиона долларов. Это помогла на время остановить падение.

Американский промышленный индекс Dow Jones на закрытии торгов в США 12 марта рухнул на 9,99%. стало крупнейшим падением с "черного понедельника" 1987 года, когда он упал более чем на 22%.

Снижение биржевых индексов происходит на фоне падения стоимости нефти. Также на рынки влияет пандемия коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/386136
Теги:
акции, США, эпидемия, СМИ
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