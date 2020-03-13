В прокуратуре пояснили возобновление дела по заявлению Мирбека Асанакунова

"Относительно статьи "Генеральная прокуратура не знает закон?" от 12 марта 2020 года заявляем, что в данном материале содержаться сведения, не соответствующие действительности". Об этом редакции VB.KG сообщили в Генпрокуратуре КР.

По данным ведомства, в виду неоднократных обращений граждан на незаконные действия руководителей профсоюзных объединений Жогорку Кенешем КР создана временная депутатская комиссия по изучению исполнения Закона КР "О профессиональных союзах".

"На заседании комиссии депутатом Жогорку Кенеша КР были озвучены ряд нарушений, допускаемых со стороны руководителей профсоюзных организаций, в том числе о получаемой ими ежемесячной заработной плате от 60 тысячи до 150 тысячи сомов. Кроме того, члены профсоюзов в регионах рассказали о коррупционных фактах и схемах по выводу финансовых средств, незаконной приватизации и продаже объектов, среди которых пионерские лагеря "Красная гвоздика", "Байсоорун", турбаза "Абшир-Ата", гостиница "Саякат" и др. По их данным, путем искусственного банкротства распродаются дома отдыха, санатории и туристические базы.

В связи с этим, временной депутатской комиссией Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Антикоррупционной службе ГКНБ, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями поручено тщательно изучить озвученные факты и принять соответствующие решения.

Во исполнение поручения комиссии Жогорку Кенеша КР, а также по поступившим в Генеральную прокуратуру республики обращений граждан на действия руководителей профсоюзных организаций из правоохранительных органов истребованы все материалы досудебных производств, касающихся их деятельности.

Отмечаем, что в числе вышеуказанных дел имелось прекращенное досудебное производство, зарегистрированное Первомайским РУВД Бишкека по заявлению Мирбека Асанакунова о подделке отдельными членами Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана протокола заседания Совета от 05.02.2020 года.

Установлено, что указанное досудебное производство необоснованно прекращено СС Первомайского РУВД Бишкека, без проведения проверки подлинности "официального документа" - доверенности, выданных отдельным членам Совета Федерации профсоюза, дающих право голосования.

Кроме того, согласно Уставу Федерации и регламенту работы Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана выдача доверенности на других членов Федерации не предусмотрено, что и явилось основанием для отмены решения о прекращении по делу досудебного производства.

Соответственно, при отмене решения о прекращении дела досудебного производства каких-либо нарушений закона не допущены".