Задержание судьи: В Генпрокуратуру пока не поступили материалы из Финпола

В Генпрокуратуре прокомментировали информацию СМИ о том, что главный надзорный орган не внес представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей о возбуждении уголовного дела в отношении судьи, ранее задержанной при получении взятки.

Генеральная прокуратура сообщает, что в соответствии с Конституционным законом "О статусе судей", привлечение судьи к уголовной ответственности допускается с согласия Дисциплинарной комиссии при Совете судей по представлению генпрокурора.

"Для получения согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности Генеральный прокурор вносит в Дисциплинарную комиссию при Совете судей соответствующее представление, в котором указываются обстоятельства уголовного дела, статья уголовного закона, по которой судья обвиняется, просьба о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности.

Следует отметить, что в настоящее время органами финансовой полиции по досудебному производству о вымогательстве судьей Первомайского районного суда г.Бишкек М.О. проводятся необходимые процессуальные действия по сбору и закреплению доказательств.

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для подозрения судьи в совершении преступления, следственный орган обязан направить материалы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о внесении представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей.

К настоящему моменту в Генеральную прокуратуру республики материалы с ходатайством не поступили".